魏依晨

原标题：数字经济技术创新急需“数字安全”

11月10日，“乌镇时间”继续。

本届世界互联网大会的4个板块共计20个分论坛正火热开展。在数字经济技术论坛、互联网企业家论坛等分论坛中，数字经济技术如何创新发展，是论坛嘉宾关心的热点话题。

技术创新带来了机遇和变化

在世界互联网大会互联网企业家论坛，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇分享了技术创新带来的机遇和变化，数字化有助于精准洞察市场需求，高效匹配供需，降低创新风险与成本；数字化加快了技术创新速度，推动多学科融合；数字技术也在变革着科技自身的创新模式。张勇介绍，数字时代下，创新生态正日益成为产业竞争焦点，数字时代下的竞争格局，正从企业之间的竞争，走向生态之间的竞争。在此背景下，企业如何围绕应用场景打造软件、硬件等多主体高效协同的技术应用生态，是保持核心竞争力的关键。

腾讯集团高级副总裁、首席人才官奚丹认为，要着力关注全球化数字化加速带来的数字鸿沟问题。“面向未来，我们将与数字经济行业生态建设者们一起，推动数字技术应用进一步标准化、工具化、普惠化，发挥连接能力，与合作伙伴共建开放、健康、安全的数字生态，为多元主体参与数字技术共创提供支撑，与相关各方一起携手构建网络空间命运共同体，共同助力网络强国与数字中国建设。”奚丹表示。

对于数字技术创新应用，蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋认为：“我们在实践中发现，用好在中国发展数字支付的经验，可以更好地服务全球消费者和小微企业，有利于促进数字经济的全球合作。”

中兴通讯高级副总裁刘健表示，企业的技术创新、业务拓展以及产业转型升级都要向数字化这条主线靠拢，“中兴通讯积极探索典型场景，以制造领域为例，以南京滨江工厂为实践基地已开发110多种数字化创新应用，生产效率大幅提升”。

“网络安全”急需升级为“数字安全”

互联网发展势头猛进，但也面临挑战。奇安信集团总裁吴云坤在互联网企业家论坛上说，数字经济蓬勃发展，让生产生活效率大幅提高，也放大了网络安全风险，勒索攻击、供应链攻击、数据窃取等安全事件频发。

论坛上，360集团创始人周鸿祎也持相同观点。他认为，当前新一轮科技革命和产业变革席卷而来，数字化发展水平成为国际竞争角力的关键。数字化已经成为国家和各行各业未来发展的主旋律。进入数字文明时代，网络安全的概念已经难以涵盖数字化带来的各种安全新挑战，急需升级为数字安全。

思科全球副总裁、大中华区首席执行官黄志明表示，借助“世界互联网大会”这个重要的国际性平台，中国可以与全球政商界领袖分享创新、技术发展和互联网治理理念，积极参与全球互联网发展治理，共同推动互联互通、开放包容的网络发展空间。

特斯拉公司副总裁陶琳认为，要用数字技术提升工作效率，从而满足消费者对物美价廉的追求。

“构建新发展格局是一项系统工程，也是一个动态演进的过程。”京东集团首席执行官兼执行董事徐雷说，“企业作为经济细胞和市场主体，是构建新发展格局的重要物质基础和支撑力量。同时，新发展格局的构建进程，也催生并形成了一批根植于实体经济、重视科技创新并善于通过数字化手段升级传统产业链供应链的新型实体企业，成为加速新发展格局的重要力量。”

(责编：赵竹青、陈键)

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