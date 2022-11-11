原标题：中国四维新一代商业遥感卫星系统将于2025年建成

9日，中国四维测绘技术有限公司在珠海国际航展中心举办的新一代商业遥感卫星系统发布会上称，2022年至2025年，“中国四维新一代商业遥感卫星系统”将全面建成。

中国四维是中国航天科技集团发展遥感卫星应用产业的专业公司。公司总经理张晓东在发布会上介绍，2016年，中国四维成功发射并运营高景一号商业遥感卫星星座，标志着国产商业遥感卫星应用进入0.5米高分辨率时代。目前，中国四维已完成第一阶段4颗卫星系统的建设，开始为传统领域以及新兴市场的各类用户提供高时效、高性能的卫星遥感时空信息服务。

“中国四维新一代商业遥感卫星系统”包含28颗各类载荷的遥感卫星的空间段，包括16颗优于0.5米分辨率光学卫星、4颗0.7米分辨率宽幅光学卫星、8颗优于1米分辨率的其他载荷卫星，以及与之高度匹配的地面段。系统可根据市场需求定制发射多种专业载荷，累计可扩容至56颗卫星。系统建成后将具备世界一流的地球数据信息获取能力和应急交付能力，全球任一地点每天25次高频重访，平均日地面数据覆盖面积超过3000万平方公里，可确保全球范围2小时以内应急交付。

“过去，业界把遥感卫星叫做‘地球摄影师’，在太空中给地球拍照。现在，发挥各种类型卫星载荷的组合优势，可对‘山水林田湖草沙’等各类生态资产的存量和变量进行精准计量、核算，相当于用卫星在太空中给地球做‘体检’。”张晓东说，当前我国东部一些地区已加速开展GEP（生态系统生产总值）创新研究，卫星遥感支撑生态资产的精准计量、核算、确权，为落实GEP提供有力的支撑。（记者付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)

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