原标题：多国上演稀土资源争夺战

数十年来，围绕石油展开的争夺战可谓局势紧张，现在，向清洁能源的过渡正在引发对另一种自然资源——稀土元素的全球竞争。

稀土元素是17种特殊的元素的统称，钕、镨、铕、铽和其他曾经鲜为人知的稀土金属，现在在手机触摸屏、风力涡轮机和其他现代技术的制造中司空见惯。英国广播公司（BBC）报道称，这些矿藏的开采和应用具有战略价值和重要意义，或将重塑国际市场。

多家外媒报道称，随着市场对电动汽车、电子产品等的需求扩大以及全球供应紧张，许多国家正积极寻找开采稀土的方法，以摆脱对进口的依赖。

日本拟开采海底稀土泥

据日本《读卖新闻》报道，日本政府正考虑从6000米深的海底开采稀土泥，以摆脱对进口稀土的依赖，并将其应用于从智能手机到武器装备等各个领域。

2012年，东京小川群岛南鸟岛附近专属经济区的海底发现稀土泥。据估计，该岛周围的稀土储量相当于数百年的日本国内消费量。

报道称，开采稀土泥将采用一项已在近海试验成功的技术：日本海洋地球科学和研究机构建造的深海钻探船“地球”号（Chikyu）将一根立管延伸到2470米深的海床上，每天可泵送约70吨泥浆，政府还将强化水泵和延长立管，以适应更深的海洋采掘，目标是每天开采350吨。

对于日本来说，能在多大程度上降低从深海中抽出稀土泥的成本，将是一个挑战。有关人士透露，日本政府打算从2023年4月起开发从小川群岛附近提取稀土元素的方法，并计划在5年内开始勘探，希望从2028财年开始，民间企业能够进入该领域市场。

澳大利亚加强矿产投资

据BBC报道，在澳大利亚中部红色的土地上，矿业公司阿拉弗拉（Arafura）正计划为稀土元素建造一个稀土加工设施，称为诺兰项目。这一项目位于该国最炎热和最干燥的地区之一。尽管条件极端，阿拉弗拉依然相信这笔投资是值得的，计划中的设施可以满足全球对钕和镨的高达5%的需求。这两种金属可用于大功率磁体，对电子行业至关重要。

澳大利亚地球科学局表示，稀土元素具有广泛的工业、医疗、家庭和战略应用，“因为它们具有独特的催化、核、电、磁和发光特性”。

“相信这会改变澳大利亚的游戏规则，因为澳大利亚的稀土元素相对丰富。”阿拉弗拉公司董事总经理加文·洛克耶表示，“这真的会让澳大利亚在可再生能源领域处于领先地位。”

此外，该国莱纳斯稀土公司已经与美国国防部签订了合同，将在美国建设一个稀土加工设施。莱纳斯是世界上为数不多的几家重要稀土生产商之一，在西澳大利亚经营着维尔德稀土矿山。

美国大力资助稀土项目

美国也是严重依赖稀土进口的国家。美国曾列出了数十种关键矿物：用于电动汽车电池的锂、钴、镍和锰，用于电网的铜和铝，用于导弹和喷气发动机的镝和铽，以及用于磁铁和半导体的钕、钚、镝和铽，其中就包括对经济安全至关重要的稀土元素。

10月12日，美国能源部宣布了一份意向书，将为一个3200万美元的项目提供资金，用于从煤炭资源中生产稀土元素和其他关键矿物的工程研究。

据美国能源部截至10月的公告，能源部称其在全美21个项目中投资了2500万美元，以鼓励生产稀土元素和关键矿物。9月，美国政府斥资1.56亿美元建设首个关键矿物精炼厂，用于从采矿废物等非传统来源中提取和分离稀土元素和关键矿物。4月，能源部拨款1900万美元，用于全国13个传统化石燃料生产社区的项目，以支持稀土元素和关键矿物的生产。

拜登政府最近发布的国家安全战略已经将稀土供应链确定为一个主要问题。美国《新闻周刊》报道称，围绕未来供应链构成的竞争——从开采到提炼——可能会像过去的能源争夺一样激烈。

(责编：赵竹青、陈键)

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