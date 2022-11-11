原标题：433个量子比特！迄今最强超导量子计算机推出

据英国《新科学家》网站9日报道，IBM制造出了迄今全球最大量子计算机“鱼鹰”（Osprey），其拥有433个量子比特，是该公司此前创纪录的127个量子比特计算机“鹰”的3倍多，是谷歌53个量子比特计算机“悬铃木”的8倍多。不过也有科学家指出，“鱼鹰”的纠错能力仍有待证明。

目前国际学术界实现量子计算有多条技术路线，超导量子计算是其中最有希望的候选者之一。IBM和谷歌正是基于这一路线，其核心目标是增加“可操纵”量子比特的数量，并提升操纵的精度，最终应用于实际问题。其他设备则使用原子或光子等充当量子比特。

建造“鱼鹰”面临的挑战不仅在于制造出更多量子比特，还包括更好地对其进行控制。因为量子比特会受到相邻量子比特施加的力的影响而相互干扰，导致计算机出现故障，封装到芯片上的量子比特越多，出现这种情况的可能性就越大。鉴于此，研究团队通过将芯片连接到传统电子设备上，以尽可能精确地控制“鱼鹰”内部的量子比特。此外，由于只在接近零下273摄氏度的温度下超导，“鱼鹰”必须置于一个特殊的冰箱里，而且，研究团队还必须确保量子计算机及其所有电线的温度不会升高。

美国塔夫茨大学的彼得·洛夫表示，“鱼鹰”的面世表明超导技术确实可规模化，但这台设备仍有“噪音”。他解释道，随着时间的推移，量子比特会失去量子性，给出错误结果。像“鱼鹰”这样的计算机能否捕捉并纠正自己的错误，以及IBM能否尝试用它来证明“量子优越性”都是目前面临的巨大挑战。

IBM团队计划2023年生产出一台可工作的1121个量子比特的量子计算机，该公司也在开发一种更小的芯片，以测试一种量子比特排列和连接新方法，目的是降低噪声并减少误差。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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