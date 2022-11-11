原标题：银河系已知最老恒星超百亿岁

一个国际天文学家团队在最新一期《皇家天文学会月报》上发表论文称，他们确定了银河系中最古老的恒星。这是一颗距离地球90亿光年的白矮星，正在吸积绕其旋转的星子的碎片，该星及绕其运行的行星系统的残骸已有超过100亿年历史，使其成为迄今为止科学家在银河系发现的最古老的岩石和冰行星系统之一。

包括太阳在内的大多数恒星的终极命运都是变成白矮星。白矮星是一颗所有燃料已经耗尽且外层脱落的恒星，正在经历收缩和冷却过程。在这个过程中，任何绕其轨道运行的行星都会受到干扰，在某些情况下会被其摧毁，碎片会被白矮星吸积到其表面。

在本研究中，英国华威大学领导的科研团队模拟了由欧洲空间局“盖亚”探测器探测到的两颗白矮星的情况。这两颗恒星都受到行星碎片的“污染”，其中一颗呈现出异常的蓝色；另一颗是迄今在银河系附近发现的最暗最红的恒星WDJ2147-4035。

天文学家利用来自“盖亚”、暗能量巡天和欧洲南方天文台上的X-Shooter仪器提供的光谱和光度数据，计算了这两颗白矮星冷却了多长时间，结果发现WDJ2147-4035的年龄约为107亿岁，而其中有102亿年作为白矮星在冷却。此外，通过分析WDJ2147-4035的光谱，研究小组发现了金属钠、锂、钾的存在，并初步检测到了碳在恒星上的吸积，这也使其成为迄今最古老的被金属污染的白矮星。

研究人员表，这些被金属污染的恒星表明，地球并非独一无二，还有其他行星系统拥有与地球类似的行星体。97%的恒星将成为白矮星，它们在宇宙中无处不在，因此理解它们非常重要。由银河系中最古老恒星形成的冷白矮星，提供了关于这些恒星周围行星系统的形成和演化的信息。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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