天舟五号任务组织全区合练 具备发射条件
2022年11月11日10:10 | 来源：央视网
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央视网消息（新闻联播）：今天（11月10日）下午，天舟五号货运飞船任务组织了发射前系统间全区合练。目前，天舟五号货运飞船各系统已经做好发射前准备工作。
此次全区合练是除“点火发射”之外，参试系统最多、最全的一次综合模拟演练，也是发射前最后一次合练。
船箭组合体转运至发射区后，发射场系统严格按标准开展功能测试和数据判读比对，目前，火箭已完成加注前准备工作，各系统状态良好，发射日天气满足要求。
(责编：王静、胡永秋)
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