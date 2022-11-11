原标题：2022中国核保险共同体年会在京召开

11月10日，中国核保险共同体(以下简称“中国核共体”)年会在北京举行。会议认真学习贯彻党的二十大精神，共议推进核共体高质量发展，共谋开创护航核能事业新局面。来自中国核共体31家成员公司的80余名代表以现场+线上方式出席会议并完成各项议程，中国银行保险监督管理委员会财产保险监管部(再保险监管部)主任李有祥到会指导并讲话。

本届年会上，中再集团党委书记和春雷当选为中国核共体主席。中国核共体执行机构向大会作2022年工作报告、核电发展趋势和新堆型专题报告。核共体大会审议通过《核事故损害赔偿评估指引》，进一步完善我国核保险应急与赔偿体系。

李有祥主任发表题为《推动核保险高质量发展为新时代核能事业保驾护航》的讲话。李有祥主任指出，核保险是维护国家能源安全、核安全，服务政府核安全公共安全治理的重要市场化机制，核共体应勇担时代重任和行业使命，积极推动中国式核保险现代化，实现核保险高质量发展，为新时代核能事业护航。为此，核保险的高质量发展一要突出政治性，始终以服务国家战略为根本；二要根植人民性，始终以守护美好生活为目标；三要着力专业性，始终以护航实体经济为核心；四要加强国际性，始终以坚持双向开放为重点。中国核共体全体成员要始终坚持合规经营、始终维护团结一致、始终秉承合作共赢，共同承担起新时代国家和人民赋予核保险的历史使命和责任担当，为新时代的国家安全和核能发展提供更有力的金融保障。

和春雷主席发表了题为《守正创新 以核共体高质量发展护航核能发展新征程》的讲话。和春雷主席指出，我们要以党的二十大精神为指引，深入践行新发展理念，坚持核共体的高质量发展，不负时代赋予中国核共体的重托。“十四五”以来，在监管部门的正确指导下，中国核共体依托成员单位精诚团结所凝聚的合力，在服务国家战略、服务核能发展、共建核巨灾风险管理生态圈等方面都取得了积极进展。党的二十大对国家安全作出了全面战略布局，我们要尽快补足在制度机制、核巨灾准备金积累、服务技术创新等方面的短板，开好护航国家能源安全、国家核安全的新局。面对国内核电新一轮的发展周期，要从积极参与国家核安全管理顶层设计、打造一站式全过程的核风险保障、汇集国际资源共建核安全命运共同体三个层次坚持好核共体的高质量发展。中国核共体将始终立足核巨灾风险管理的主责主业，在保障国家能源安全、服务绿色发展、共建“核安全命运共同体”、护航核能发展的新征程上，做出中国核共体新的更大贡献。

年会通过了《核事故损害赔偿评估指引》(以下简称《评估指引》)。《评估指引》是中国核共体首次就重大核事故可能造成的核损害应如何评估进行的一次创新性探索，有助于加强保险业对核事故和核损害的认识和准备，是中国核共体为核电提供“保防救赔”一体化保障的有机构成，也是中国核共体积极服务国家能源安全、国家核安全的举措之一。《评估指引》的通过，还标志着中国核共体以“四个一”为支撑的重大核事故核保险应急与赔偿机制基本建成。中国核共体的核保险应急与赔偿机制除《评估指引》外，还包括：一个系统平台，即核损害赔偿应急响应平台，主要功能是通过地图可视化、数据空间化等新技术，对核电厂发生重大核事故造成的损害进行模拟评估和赔偿应对；一个整体预案，即《核保险应急与赔偿预案》，预案从组织体系、响应方式、资源保障、培训演习等方面对中国核共体核保险应急与赔偿响应做出规定；一个操作手册，即《核事故损害赔偿应急手册》,手册细化了各成员公司参与应急与赔偿工作的标准、流程，组成了覆盖面广、专业能力突出的重大核事故损害赔偿处置力量。

本次年会还通过了人保再保险股份有限公司、国任财产保险股份有限公司两家保险公司加入中国核保险共同体的申请。自即日起，中国核共体成员公司扩大至31家，包括了国内主要的财产保险公司和再保险公司，中国核共体护航国家安全、国家战略、实体经济的队伍进一步扩大，实力进一步增强。

本次年会获得了银保监会的指导，明确了落实党的二十大精神的工作思路和具体举措，增强了成员公司对核共体事业的责任感和使命感，对推动核共体高质量发展、开启核保险事业新征程意义重大。

附：中国核保险共同体成员公司名单(按加入先后为序)

中国再保险(集团)股份有限公司

中国人民财产保险股份有限公司

中国太平洋财产保险股份有限公司

中国平安财产保险股份有限公司

华泰财产保险有限公司

天安财产保险股份有限公司

史带财产保险股份有限公司

华安财产保险股份有限公司

永安财产保险股份有限公司

中银保险有限公司

太平财产保险有限公司

中国大地财产保险股份有限公司

瑞士再保险北京分公司

中国财产再保险有限责任公司

亚太财产保险有限公司

大家财产保险有限责任公司

阳光财产保险股份有限公司

永诚财产保险股份有限公司

劳合社保险(中国)有限公司

中国人寿财产保险股份有限公司

汉诺威再保险股份公司上海分公司

太平再保险(中国)有限公司

英大泰和财产保险股份有限公司

安诚财产保险股份有限公司

中华联合财产保险股份有限公司

鼎和财产保险股份有限公司

紫金财产保险股份有限公司

法国再保险公司北京分公司

中广核保险有限公司

人保再保险股份有限公司

国任财产保险股份有限公司

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经