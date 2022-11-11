原标题：中国联通：获批重耕900MHz，意味着什么？

11月3日，工信部发布消息称已正式批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的900MHz频段频率资源重耕用于5G系统，引发行业热议。

作为全球公认的公众移动通信“黄金”频段，也是参与过2G/3G/4G网络的优质频段，这一举动释放了什么讯号，又给中国联通带来哪些利好？

受访嘉宾：

刘琪：中国信息通信研究院无线电研究中心无线电资源研究部主任

郎保真：中国信息通信研究院专家

张天魁：北京邮电大学信息与通信工程学院教授

孙震强：中国电信专家

记者：程唯珈

记者：900MHz频段频率资源和其他频段有什么不同？“黄金”优势体现在哪些方面？

刘琪：首先，从传输特性角度来说，900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强等特点，对于提升偏远地区以及城市室内覆盖很有帮助，尤其在建网初期室分系统不完善的情况下，通过建设室外900MHz宏站可以实现良好的穿透覆盖。900MHz频段是农村、高速公路等覆盖特殊场景低成本覆盖的关键。

其次，900MHz频段2G/3G/4G系统产业成熟度较高。从2G时代开始，900MHz频段就是主流的移动通信频段，设备和终端成熟度较高，尽管目前该频段主要用于4G系统，但重耕到5G系统成本相对较小。

最后，在网络部署上占据优势。900MHz频段的重耕使用，可以充分利用现有网络站址资源，可以快捷、较低成本地部署网络，单站的覆盖距离要远优于其他更高频段的5G基站。综合从这几方面来看，900MHz频段用于5G系统的重要性和优势较为明显。

郎保真：当前，世界各国5G网络建设普遍使用的是中频段和其他频段。与这些频段相比，900MHz频段具有好的传播特性，在覆盖范围方面优势更加明显，网络建设成本更低，可以进行农村及边远地区的覆盖。

张天魁：无线电频谱资源是支撑各类无线通信的重要基础资源，特别是在现代信息通信产业高速发展的今天，移动通信网络属于“新基建战略”的重要通信基础设施，无线电频谱资源也被视为国家重要的战略稀缺资源, 是推动信息化发展的重要载体。

目前，各类无线通信系统中广泛应用的频段在400MHz至6GHz之间。从理论上讲，无线电频率越低，信号波长越长，传播损耗越低，具有很好的散射和绕射特性。在相同发送功率情况下，覆盖范围广、穿透能力强。因此，在移动通信组网中，低频段的网络部署成本低。此外，无线电频率越低、多普勒频移越小，适合高速移动通信。

从上述几方面优势可以看出，相比于更高频率的其他频段，900MHz是优质的无线电频谱资源，特别适用于移动通信组网。

记者：工信部批准重耕900MHz频段频谱资源的这一举措透露了什么讯号？

刘琪：主要是考虑到900MHz频段优良的传播特性和产业发展情况，900MHz重耕用于5G可以极大提升5G信号在农村偏远地区的覆盖，进一步弥补城市5G覆盖盲区，以此扩大联通5G网络覆盖的深度和广度，帮助人民群众享受高质量的5G服务。

从频率管理角度看，900MHz频段4G系统重耕为5G后，频谱利用效率将明显提升，可以充分发挥低频段频率资源经济效益和综合效益，助力网络强国和数字中国建设。

孙震强：目前，国内共许可792MHz带宽中低频段频谱资源用于5G网络建设，中低频段5G频谱资源许可总量位居世界前列，有效保障了5G容量和覆盖的需求。900MHz获重耕意味着低频5G将进一步扩充商用场景，提升5G网络用户渗透率，特别是语音业务和物联网业务质量。

张天魁：可以充分利用有限的无线频谱资源。从学术界到产业界，都在研讨各类提升频谱使用效率的技术，例如学术界研究的认知无线电技术、动态频谱共享技术，产业界推动的频谱复用技术等。通俗地讲，频谱重耕技术就是将旧制式的移动网络所占用的频谱让出来给新制式的移动网络使用或共用，比如将2G网络逐步清退，原有无线频谱资源可以供其他网络使用。

记者：在您看来会给中国联通带来什么利好？有什么意义？

刘琪：900MHz重耕政策颁布后，联通将拥有更多1GHz以下频率用于5G系统，在频段、带宽和技术方面有一定的优势，有助于联通的5G信号覆盖和网络容量的提升。

郎保真：5G频谱资源分为高中低三块。在低频段资源方面，目前中国移动和中国广电共享使用700MHz频率资源用于农村和边远地区覆盖，中国联通5G频谱资源主要集中在中频段。此次900MHz频段重耕将有利于中国联通快速推进农村及边远地区的5G覆盖，提升中国联通的网络服务质量，为联通用户提供更好的用户体验，有助于市场发展。

孙震强：有利于VoNR和NR物联网的普及。此前，通信运营商推进了5G新通话技术与产业发展，完成了设备厂商、主流芯片、品牌终端的端网协同验证，推进了5G VoNR技术攻关、测试验证和商用部署工作。NR物联网也需要市内地下车库等地方的深度覆盖和郊区农村的广度覆盖，低频段对于车联网等广域物联网的发展将起到极大的促进作用。

张天魁：一是有助于降低5G网络建设成本。900MHz频段用于组网，在相同网络覆盖范围要求下，可以大大减小基站数量。特别在偏远山区、野外环境等网络部署需求下，无线设备及光缆、传输系统建设成本都将大大降低。此外，在900MHz频段中进行站址共享也可以减小网络建设成本。

二是有助于满足垂直行业需求。在智能制造、智慧交通、智慧医疗、智慧教育等垂直行业中，要求移动网络可以提供超高带宽、超低时延有确定性保证的通信服务，900MHz频段组网优势尽显，将大大增加联通的竞争优势。

三是增加了中国联通的5G网络用户粘性。900MHz在室内覆盖和高速移动应用中具有技术优势，这将直接转化为用户使用5G网络体验和满意度的提升，也将大大促进中国联通用户从4G网络升级到5G网络，提升5G用户渗透率。

记者：对于中国联通进一步提高网络质量，助力网络强国您有什么建议？

刘琪：一是建议加快推进900MHz频段5G产业成熟。依托5G产业生态，引导制定900MHz 5G NR相关技术标准，推动研发相关设备和终端，支持更高版本的5G标准，提升系统性能。

二是建议加快900MHz 5G网络部署。充分利用现有站址资源，加快900MHz 5G部署。统筹联通1.8GHz、2.1GHz、3.5GHz等频率资源，制定相应用频策略，建设具有覆盖广度和深度的4G和5G融合网络。

三是建议研究推进与其他基础电信企业的公众移动通信网络共建共享。整合低频段频率资源建设5G网络，这样既具备了覆盖的优势，也具备了容量的优势。

四是建议发挥900MHz频段优势，做好农村等偏远地区的5G普遍服务。覆盖高铁、矿山、大型工厂等高价值场景和行业应用重点地区，发挥低频段5G行业赋能更大作用。

总而言之，希望联通充分利用900MHz频率资源，提高5G赋能千行百业的能力，更大发挥频谱资源使用效率和综合效益，进一步提高5G网络质量，助力网络强国。

郎保真：中国联通和中国电信已建成了5G SA共建共享网络，节约了大量投资成本和运营成本，也给用户带来了更优惠的5G服务。建议中国联通和其他相关基础电信企业加快900MHz等低频段5G网络共建共享工作，让低频5G网络发挥更大作用，服务广大用户，助力我国网络强国建设。

张天魁：有了好的低频段频谱，可以促进5G网络部署和发展5G用户数量。相应的，服务水平和服务意识也要跟上，特别是基层营业厅和一线客服人员，这样才能让用户体验从全方位得到提升。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经