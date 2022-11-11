原标题：海信旗下6家企业入选山东省科技领军企业

近日，2022年度山东省科技领军企业和首批科技小巨人企业名单对外公布，全省200家企业入围，青岛39家企业榜上有名。值得注意的是，海信旗下有6家企业入选。

海信旗下6家入选企业分别为海信日立空调公司、青岛海信宽带多媒体技术公司、海信视像公司、聚好看公司、信芯微公司、海信商用显示公司，涉及新能源与节能、电子信息等多个技术领域。尤其值得一提的是，入选领军企业的“青岛军团”中，有3家进入全省前十名，其中以海信日立排名最为靠前，位居全省第二。

今年初，青岛提出大力振兴实体经济，并确定了青岛未来将重点发展的24条产业链，并遴选出一批产业带动能力强、能引领青岛产业未来发展高度的链主企业和产业链重点企业。在首批公布的47家先进制造业链主企业以及一批产业链重点企业中，海信旗下或海信相关企业有5家。而24条重点产业链中，海信在10条都有所布局。这无疑也凸显出海信在新兴高科技产业上的实力。

由要素驱动向创新驱动转变是中国制造业转型升级的重要路径。海信一直以来以技术立企，近年来在由家电企业向高科技企业转型进程中，始终坚持以技术孵化产业的发展路径，智能交通、光通信、激光电视、芯片……每一个新产业都经历了10年以上的培育，推出的产品几乎无一不代表国内领先水平。与青岛大学附属医院联合研发的海信计算机辅助手术系统（CAS），作为数字医学产、学、研、企合作突破性成果，获得2019年度国家科技进步二等奖。

未来，海信将持续以强大的科技创新实力引领青岛乃至整个山东制造业高质量发展。海信集团总裁贾少谦曾在今年接受媒体采访时表示，海信将坚持科技自立自强，持续发力先进制造和新产业拓展，在芯片、智慧城市和高端医疗器械等高科技产业领域，为山东再造3个100亿产值的“链主企业”。同时完成国家级制造业创新中心和先进视像技术重点实验室两大国家级科技创新平台的建设，为山东省科技研发创新贡献海信力量。

此外，在同时公布的山东省科技小巨人企业中，海信旗下聚好联科技公司、海信医疗设备公司、海信激光显示公司等3家企业以及中航海信光电技术公司入选。据悉，省科技领军企业评选由省科技厅指导，山东省科学院情报研究所、山东省创新发展研究院联合开展，面向全省有效期内的2万家高新技术企业。评选出的200家科技领军企业是全省企业科技创新的排头兵，具有研发投入大，创新活跃度高；科技成果丰硕，创新优势显著；创新绩效好，引领示范作用大等鲜明特点。

(责编：董童、李源)

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