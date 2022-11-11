近年来，随着我国数字技术和数字经济蓬勃发展，数字化作为企业提升生产效率的重要手段，也正在重塑企业的经营模式、运营模式乃至商业模式。

对于大多数企业来说，尽管数字化转型是大势所趋，但如何成功实现却成为一道难题。如何破解这一难题，企业进行数字化转型时又该怎么做？一直扮演着企业数字化转型使能者角色的华为给出了自己的答案。

数字化转型是创新和变革

在日前召开的华为全联接大会2022上，华为中国政企业务总裁吴辉不仅剖析了企业数字化转型面临的难题，还就企业如何实现数字化转型给出了具体建议。

谈及企业数字化转型困难的原因，吴辉认为有三方面，即在顶层设计上不全面，在技术架构上不完整、不匹配，在落实措施和执行过程中不到位。

针对上述难题，他总结提出，企业数字化转型应遵循“意愿牵引、场景切入、目标导向、组织适配、技术内化和应用外挂”6个步骤。

“数字化转型是创新与变革，其源动力在于企业家的意愿。”在吴辉看来，数字生产力就存于技术中，藏在场景里，找准商业场景则是一切数字化变革的开始。“选好场景后，就要建立起对每个场景的变革目标，有强烈的目标导向，并瞄准场景和目标构建出适配的组织。”之后，企业应通过“技术内化”，即技术应用方和技术提供方联合进行业务、应用、信息、技术架构体系的构建升级，从而让企业能直接、高效使用业界的数字化能力。最后，应充分利用技术内化的数字平台，激活企业数字化建设的生产力。

吴辉总结，华为有着全栈的ICT软硬件技术作为平台，能够把技术运用到这个场景里。同时，结合企业清晰的发展规划和对业务深度的理解，以及华为生态伙伴的多年经验，三者结合将助力数字生产力加快释放，共创商业价值、社会价值，实现可持续发展。

全方位支持伙伴自主拓展

在大会以“携手伙伴，共赢商业市场”为主题的商业市场峰会环节，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛和华为企业BG副总裁陈帮华分享了华为的商业市场战略，以及如何赋能、使能伙伴，通过持续优化产品和数字化作战平台，全方位支持伙伴自主拓展商业客户。

对于商业市场，华为有明确的定义，即面向华为NA（Named Account）以外的客户，以伙伴自主拓展的方式进行覆盖的市场。众所周知，华为公司的愿景中提到“构建万物互联的智能世界”。对此，汪涛指出，要完成这张智能世界完整拼图，不仅仅大型企业客户要率先完成数字化转型，商业市场对应的众多企业跟上数字化的进程也同样重要。华为将从“研发、营销、销售、供应、服务”端到端适配，全方位支持伙伴自主拓展。

陈帮华进一步补充，华为在商业市场坚持“以客户+伙伴为中心”，围绕伙伴需求持续优化提升产品，已陆续推出了500多款适销产品和场景化方案；同时打造了面向伙伴的数字化作战平台——华为亿企飞APP和华为亿商APP，希望携手更多伙伴，共同成长、共助商业市场客户数字化转型提速。

推出小行星网络方案通过将安装位置从弱电间变为教室，将交换机与教室内终端的布线距离缩短了75%；推出IT办公一体机不仅将服务器、交换机、防火墙等功能整合为一，更预置了海量必备软件，将部署时间缩短50%……面向商业市场，华为推出的多款适销产品已经在可销售性、可服务性、开放性等方面让广大合作伙伴感受到了全新改变。同时，华为亿企飞App等带来的产品库、方案库、成功案例库、智能配单和随时可视等方面的众多新功能，更让合作伙伴感受到了数字化作战平台的全新优势和价值。

任重道远，行则将至。这些商业市场的新变化只是开始。华为方面表示，希望通过构建业界最佳的流程、平台、工具、产品和方案，全方位支持伙伴更加自主地、高效地拓展与交付，携手伙伴在商业市场上快速成长，让更多的企业便捷地获取数字化产品、方案与服务，快速补齐数字世界的拼图，构建万物互联的智能世界。

(责编：董童、李源)

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