人民网北京11月11日电 （记者罗知之）中国人民银行定于2022年11月18日发行2023中国癸卯（兔）年金银纪念币一套。该套金银纪念币共13枚，其中金质纪念币8枚，银质纪念币5枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，衬以中国传统吉祥纹饰，并刊国名、年号。

背面图案共13幅，均刊“癸卯”字样及面额，其中：

10公斤圆形金质纪念币、2公斤圆形金质纪念币及1公斤圆形银质纪念币背面图案均为写实兔造型，衬以月亮、祥云组合设计。

1公斤梅花形金质纪念币背面图案为装饰兔造型，衬以装饰纹样。

500克圆形金质纪念币及30克梅花形银质纪念币背面图案均为装饰兔及白菜造型，衬以荷花、荷叶等组合设计。

150克长方形金质纪念币及10克扇形金质纪念币背面图案均为装饰兔造型，衬以月亮、祥云组合设计。

15克梅花形金质纪念币背面图案为剪纸风格兔造型，衬以月亮、祥云组合设计。

3克圆形金质纪念币及15克圆形银质纪念币背面图案均为装饰兔造型，衬以吉祥纹饰。

150克长方形银质纪念币及30克扇形银质纪念币背面图案均为卡通兔造型，衬以桂花、中国结、窗等组合设计。

纪念币规格及发行量方面，10公斤圆形金质纪念币为精制币，含纯金10公斤，直径180毫米，面额100000元，成色99.9%，最大发行量18枚。

2公斤圆形金质纪念币为精制币，含纯金2公斤，直径110毫米，面额20000元，成色99.9%，最大发行量50枚。

1公斤梅花形金质纪念币为精制币，含纯金1公斤，外接圆直径100毫米，面额10000元，成色99.9%，最大发行量118枚。

500克圆形金质纪念币为精制币，含纯金500克，直径80毫米，面额5000元，成色99.9%，最大发行量500枚。

150克长方形金质纪念币为精制币，含纯金150克，规格64毫米×40毫米，面额2000元，成色99.9%，最大发行量600枚。

15克梅花形金质纪念币为精制币，含纯金15克，外接圆直径27毫米，面额200元，成色99.9%，最大发行量6000枚。

10克扇形金质纪念币为精制币，含纯金10克，外圆半径51毫米、内圆半径36毫米、圆心角30度，面额150元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量150000枚。

1公斤圆形银质纪念币为精制币，含纯银1公斤，直径100毫米，面额300元，成色99.9%，最大发行量5000枚。

150克长方形银质纪念币为精制币，含纯银150克，规格80毫米×50毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量5000枚。

30克梅花形银质纪念币为精制币，含纯银30克，外接圆直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量50000枚。

30克扇形银质纪念币为精制币，含纯银30克，外圆半径85毫米、内圆半径60毫米、圆心角30度，面额10元，成色99.9%，最大发行量30000枚。

15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，成色99.9%，最大发行量300000枚。

(责编：罗知之、高雷)

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