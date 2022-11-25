原标题：数字化绿色化协同转型发展部际联席会议第一次会议在京召开

1月19日，中央网信办组织召开数字化绿色化协同转型发展部际联席会议第一次会议，贯彻落实中央有关会议精神，进一步强化统筹协调、整体推进和督促落实，加快推进数字化绿色化协同转型发展工作，研究讨论有关文件，部署推进2022年重点工作。中央网信办副主任、国家网信办副主任、联席会议副召集人曹淑敏出席会议并作总结讲话，工业和信息化部副部长王江平，生态环境部副部长翟青，中国工程院院士、数字化绿色化协同转型发展专家委员会主任邬贺铨出席并讲话，中国工程院院士、专家委员会副主任江亿出席会议。

会议指出，数字化和绿色化日益成为全球经济社会转型发展的重要趋势，在新发展阶段，做好“双化协同”工作，对于我国实现高质量发展、全面建设社会主义现代化国家具有重要意义。2021年9月以来，中央网信办会同有关部门组织实施“双化协同”行动计划，围绕推动数字产业绿色低碳发展、加快数字技术赋能绿色化转型、发挥绿色化转型对数字产业的带动作用等3个方面部署了若干项重点行动。要充分认识推动“双化协同”的重要意义，切实增强做好工作的责任感、紧迫感、使命感，进一步发挥数字技术在赋能绿色化转型、助力实现碳达峰碳中和等方面的重要作用，为建设数字中国和美丽中国提供有力支撑。

会议强调，“十四五”时期是我国实现碳达峰的关键期、窗口期，也是实现“双化协同”的重点突破阶段，要准确把握重点任务，着力提升“双化协同”的效能和水平。遵循产业发展趋势和技术演进规律，推动数字产业绿色低碳发展。立足数字化转型和高质量发展，加快数字技术赋能行业绿色化转型。加强基础设施建设和生态培育，发挥行业绿色化转型对数字产业的带动作用。

会议要求，各有关部门要聚焦目标、突出重点、压实责任，密切配合、高效实施，以“钉钉子”精神推动各项任务落实，确保尽快取得积极成效。加强组织领导和统筹协调，充分发挥专家委员会的决策咨询作用，鼓励引导社会资本、基金会等社会组织积极参与“双化协同”，凝聚工作合力。强化监测评估和督促落实，加快建立监测体系，推动监测和评估工作常态化、制度化，确保各项工作扎实推进、落到实处。加强试点示范和宣传推广，组织开展“双化协同”试点，积极筹备“双化协同”峰会，加大对典型案例的宣传推广力度，努力营造全社会关心支持“双化协同”的良好氛围。

国家电网负责同志在会上作交流发言。数字化绿色化协同转型发展部际联席会议成员单位有关负责同志，专家委员会有关同志，中央网信办相关局和直属单位负责同志参会。

(责编：董童、李源)

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