人民网北京11月27日电 （记者许维娜）数字经济事关国家发展大局。国家“十四五”规划给出明确指引，要营造良好的数字生态，助力数字政府、数字经济和数字社会等各领域数字化转型。

多位专家在接受记者采访时表示，深化数字技术创新应用、激发数字经济发展活力，是营造良好数字生态的重要内容和关键领域。营造良好数字生态，有利于充分激发数字技术的创新活力、要素潜能、发展空间，引领，为加快建设数字经济、数字社会、数字政府提供良好环境和有力支撑。

近年来，从国家及地方层面，对于“营造良好数字生态”这一重要议题高度重视。从具体实践来看，健全数字生态正在各行各业落地实践。例如，北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室联合多方共建数字生态协同创新平台，共同开展数字生态指数研究，已连续两年发布了数字生态指数，包括我国各地数字生态现状等，为营造良好数字生态提供科学评估依据和实践抓手工具。

“在当前国际数字生态格局中，中国居第一梯队。”日前，中国科学院院士，北京大学党委常委、副校长、大数据分析与应用技术国家工程实验室主任张平文在发布《数字生态指数2022》时表示，中国数字生态属于应用引领型。从耦合模式看，中国数字生态各维度耦合有待加强，主要由于我国在数字能力维度还有更多提升空间。

张平文表示，中国省级四型联动的数字生态发展格局总体保持稳定，但地方数字生态发展的东西差距依然存在。比如，北京、广东、上海、浙江、江苏在总指数上位居国内前列。城市数字生态则延续了中心城市优势领跑、邻近城市稳步跟随、周边城市活力初现的发展格局，数字生态第一梯队城市均位于京津冀、长三角、珠三角城市群，这三个城市群数字生态发展整体更为协调，而成渝和“中三角”仍缺少第一梯队城市。

张平文称，数字经济表现出较强的集聚性，这主要是由数字能力的发展特征所导致的，而夯实数字基础建设则能有效推动数字社会普惠的进程。因而，拥有能力驱动型城市是国家级城市群成为国家经济增长极的必要条件。

数据作为一种新的生产要素，有别于传统要素，对其基本特性的理解也尚在探索之中。北京大学中国社会与发展研究中心主任、社会学系教授邱泽奇结合《数据要素五论：信息、权属、价值、安全、交易》一书提到对数据要素：信息、权属、价值、安全、交易五大议题及其逻辑关系的思考、判断和疑问。

邱泽奇表示，数据信息作为概念起点，成为数据作为生产要素的前提和基础。数据价值是基本属性，安全是对数据交易环境的维护和保障，数据确权则是对价值归属及安全保障主体的认定。他强调，数据各要素之间只有通过平衡才能实现数据价值的最大化。

邱泽奇还表示，围绕数据作为生产要素这一时代性问题，还有很多现实且关键的议题值得被进一步探讨，如平衡与规制的关系，数据权属通过相关机制影响数据交易等。我国应尽快在数据要素的利用和规范领域探寻出一条平衡道路，并在塑造世界数字格局的过程中展现更大的影响力。

(责编：孙红丽、高雷)

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