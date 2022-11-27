王绍绍

近年来，电视产业正在迎来新发展机遇。工信部数据显示，到2022年，我国4K电视终端将实现全面普及，8K电视占比将达5%。国家和地方近年也纷纷出台鼓励超高清电视发展的顶层规划政策，工信部等三部门此前印发的《超高清视频产业发展行动计划（2019－2022年）》提出，将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

中国电子视像行业协会名誉会长郝亚斌表示，在电视发展的新阶段，消费结构已经出现了巨大的变化，彩电乃至整个家电产业已经进入了消费者主权时代。在继续加大技术创新、提供高质量产品的同时，要深度挖掘用户需求，通过场景革命必将点燃彩电消费新的浪潮。

据报道，市场调研机构奥姆迪亚（Omdia）最新公布的数据显示，2022前三季度，三星电子以20.2%的市场份额位居销售量维度榜首，之后依次是LG电子（12%）、TCL（11.7%）、海信（10.1%）、小米（6.5%）。从销售额维度看，三星、LG、TCL、海信、及索尼位列前五。

业内专家表示，电视行业虽然受到需求不振、上游冲击等诸多因素的不利影响，但各头部厂商仍然在加紧跟上技术革命脚步，争取破局。同时，国产电视厂商在全球市场的市场份额也在不断突破。

首先是显示技术的更新换代。上述专家介绍，过去的几十年，电视的迭代，竞争核心一直都在屏幕与显示技术。液晶电视、量子点电视，再到Mini LED、OLED技术，如今的电视在画质上逐渐超越传统的CRT、等离子技术，在对比度、画面色彩、刷新率各方面做到更加平衡的效果。

硬件之外，线性的屏幕技术依旧是产业竞争核心。相关数据显示，2020年国内8K电视出货量达到6万台，同比增长264%，相比2019年达到将近2.6倍的翻倍式增长。有关业内人士分析认为，8K电视是未来高端市场的重要比拼战场，全行业正在处于从4K到8K屏的过渡阶段。

受手机、平板等电子消费品抢夺用户心智的启发，智慧屏也是近年来头部厂商挖掘的重要赛道。有研究报告指出，截止2021年底，智能电视激活终端规模已突破6亿台，日活联合规模突破2.5亿台。

上述专家还表示，在AI和loT等新兴技术的支撑下，智慧屏提供更加智能化、个性化的体验，可应用于视频通话、AI健身、实时互动教育等多维场景。同时，场景化的“基因”是物联网，通过把AI、物联网、大数据等技术融入电视产品，从而实现万物互联时代海量设备之间的人机交互。

(责编：孙红丽、高雷)

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