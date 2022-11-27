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部分地区降温18℃以上 中央气象台发布寒潮橙色预警

2022年11月27日18:22 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者杨虞波罗）今日18时，中央气象台发布寒潮橙色预警。中央气象台预计，11月27日夜间至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。我国北方和中东部大部地区气温将先后下降10-16℃，部分地区降温幅度可达18℃以上，并伴有4-6级偏北风，阵风7-9级；西北地区和华北北部等地的部分地区有沙尘天气；寒潮降温过后，12月1日至2日最低气温0℃线将南压到江南北部至贵州南部一带。

11月27日20时至29日20时，新疆南疆盆地、西北地区东部、华北西部和北部、黄淮东部以及吉林东部、湖南和贵州东部等地气温将下降10-14℃，其中新疆南疆盆地、内蒙古中西部、山西北部、吉林东部等地降温16-18℃，局地可达20℃以上；上述地区将有4-6级偏北风，阵风7-9级。

全国大风降温预报图（11月27日20时-12月1日08时）。中央气象台供图

今日，中国气象局启动三级应急响应。气象专家提醒，11月30日前后，北方地区气温将自西向东开始回升，南方地区则从12月2日至3日开始缓慢回升，12月4日之后中东部大部地区气温将持续回升至接近常年同期或略偏高。预计南方大部地区气温偏低状态将持续5天左右，请加强防寒保暖措施。江南华南等地近期仍多降水，做好蓄水工作，同时防范局地强降雨引发的次生灾害。关注西南地区东部、江南地区西部等地旱情趋势及影响。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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