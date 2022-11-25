原标题：我国数字化和绿色化协同转型工作取得初步成效

11月7日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《携手构建网络空间命运共同体》白皮书有关情况并答记者问。

有记者提问：我关注到白皮书第27页里有这么一段话，中国积极助推全球数字产业化和产业数字化的进程，倡导与各国一道推进数字化和绿色化的协同转型。所以请展开介绍一下中方在这里面的具体考虑。

国家互联网信息办公室信息化发展局局长王崧回应：党的二十大报告提出“加快建设网络强国、数字中国”，要求“加快发展方式绿色转型，发展绿色低碳产业，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”。

当前，数字化和绿色化不仅是全球发展的重要主题，也是相互依存、相互促进的孪生体。一方面，数字产业能耗在快速增长，例如，目前全国数据中心耗电总量约占全国用电总量的1.5%，绿色转型发展需求迫切。另一方面，数字技术对传统行业的绿色转型作用日益凸显。据预测，到2030年，各行业受益于数字技术减少的碳排放量将达到121亿吨。

近年来，中方组织实施了“数字化绿色化协同转型发展行动计划”，主要任务包括三个方面：一是推动数字产业的绿色低碳发展。二是加快数字技术赋能传统行业绿色转型。三是发挥行业绿色转型对数字产业的带动作用。围绕上述三个方面的任务，部署了18项重点行动。

在各部门各地区的共同努力下，双化协同工作已经取得初步成效。例如，目前5G基站单站址能耗比2019年商用初期降低了20%以上，全国规划在建的大型以上数据中心平均电能利用效率（PUE值）已降到1.3以下。国内大型数字科技企业都纷纷响应国家号召，率先制定了低碳发展计划。

下一步，我们将深入推进双化协同行动计划，重点做好以下三项工作：一是组织开展双化协同综合试点，鼓励有条件的地区先行先试。二是推广数字科技企业双化协同典型案例经验，发挥标杆示范作用。三是加强双化协同国际合作，推动在双边和多边合作机制下，扩大交流、分享经验。

(责编：董童、李源)

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