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工信部：加快构建绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系

2022年11月25日16:09 | 来源：央视网
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原标题：工信部：加快构建绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系

　　据“工信微报”微信公众号消息，近日，工业和信息化部召开2022年工业绿色低碳发展座谈会，深入学习贯彻党的二十大精神，研究部署推动工业和信息化绿色低碳转型和高质量发展。

　　会议指出，党的二十大报告对推动绿色发展作出战略部署，提出加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染防治，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰碳中和，要求统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。全系统要把思想和行动切实统一到党的二十大精神上来，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划行业发展，以实际行动确保党的二十大精神落到实处。

　　会议强调，要坚持积极稳妥、有计划分步骤推动实施工业领域碳达峰行动，将碳达峰碳中和目标愿景贯穿工业生产各方面和全过程，加快发展方式绿色转型。要坚持两手发力，加快构建绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系，把全面推行绿色制造作为工业和信息化领域“双碳”工作重要抓手，全面提升企业绿色发展能力。要找准方向和重点，全面推动产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、生产方式数字化等“六个转型”。要多措并举、协同发力，加强先进技术装备推广应用，充分发挥试点示范带动作用，积极创新行业管理和服务手段，不断完善政策措施和标准体系。

(责编：董童、李源)
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