人民网记者 车柯蒙

今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，我国强化宏观政策跨周期和逆周期调节，实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策、制造业中小微企业延续缓缴税费等稳经济一揽子政策及接续措施，助力制造业和实体经济做强做优做大，推动我国经济恢复向好。

政策红利如何助力市场主体渡难关、减负担、增后劲？人民网记者带你走进一条钢铁产业链的上、中、下游，从铁矿石采选、钢铁冶炼、加工及设备维护，看税费红利切实护航制造业产业链稳定运行。

铁矿石采选

增值税留抵退税政策有效助企纾困

铁矿石是冶炼钢铁的重要原材料，但开采出的铁矿石原矿无法直接投入高炉炼铁，而是须经过一系列作业流程才能成为入炉熟料。作为钢铁产业链的上游，铁矿石采选成为冶炼钢铁中的一项初始环节。唐山佳旺实业有限公司（以下简称佳旺实业）就是一家对进口原矿进行选矿加工处理的企业。

“公司看准曹妃甸钢铁产业聚集、港口资源丰富的优势，在曹妃甸工业区钢铁电力园区建设660万吨/年选配矿基地，通过对进口原矿进行选矿处理，再销售到曹妃甸区的钢铁冶炼、加工企业。”企业财务总监秦宝玉表示。

近年来，受到疫情影响，矿产市场价格变动太大，上游企业进口原材料的成本提高，加上下游企业对产品的质量需求有所提高，上游企业想要谋生存、求发展，只能进一步改进生产线。

“资金一度成为制约企业发展的大问题。”秦宝玉坦言，“多亏了国家出台的增值税留抵退税政策，我们才能渡过难关。”

国家税务总局唐山市曹妃甸区税务局的工作人员在了解到企业的实际困难后，第一时间向企业送去了国家出台的增值税留抵退税政策。

“去年的退税款，帮助我们完善生产线的升级技改，今年200多万元的退税款减轻了我们在原材料采购方面的资金负担。”秦宝玉表示。

记者了解到，大规模增值税留抵退税是今年新的组合式税费支持政策的“重头戏”，截至11月10日，留抵退税合计已达23097亿元。分行业看，制造业退税6176亿元，占比26.7%，是受益最明显的行业。增值税发票数据显示，今年以来，制造业退税企业销售收入同比增长8.8%，比无退税企业高4.2个百分点，购进金额同比增长11.7%，比无退税企业高5.8个百分点。

钢铁冶炼及加工

税收政策“组合拳”强信心添动能

蝉翼钢等待装车发货。受访对象供图

崇山峻岭之上，金色长城熠熠生辉，金色和红色的主色调庄重大气，这是钢制文创产品《长城颂》明信片。

将明信片拿到手中，最大的感受就是它的“薄”和“光”。据了解，《长城颂》明信片使用了由首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称首钢京唐）生产的高科技钢材“蝉翼钢”为材质，厚度只有0.08毫米。

走进“蝉翼钢”生产现场，炼铁、炼钢、热轧、冷轧一道道工序有条不紊的进行，一张张薄如蝉翼的材料从生产线上出来，它们被卷成卷整齐码放在厂房库区，等待着装车发货，这些产品将应用于5G原件、食品包装等领域，其中最薄的只有0.07毫米。

有了原材料，冶炼及加工则是钢铁产业链的中游行业。在首钢京唐，从上游来的原材料，经加工变成了精品板材。

在这里，税收政策打出一套“组合拳”，助力企业做强做优做大。

“我司2021年以来出口退税2742万元，有力支持了企业的发展。此外，公司还享受研发费用加计扣除等优惠政策。公司拥有更多的资金开展技术研发，培养技术创新人才，实现公司的高质量发展。”该公司计财部副部长曹盛表示。

记者了解到，今年，国家出台了《关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知》，要求一类、二类出口企业正常出口退（免）税的平均办理时间压缩在3个工作日内。与此同时，制造业研发费用加计扣除比例从75%提高到100%，进一步提振了市场主体加大研发力度的信心。

政策“组合拳”有力帮助广大市场主体爬坡过坎、纾困解难。税务部门监测的全国10万户重点税源企业每百元营业收入税费负担下降了5.3%，其中装备制造业下降9.6%。

设备维护

政策红利 精准“滴灌”落实落细

在钢铁行业，专业的设备维修团队是保障大型设备使用寿命的关键。长白机电设备检修有限公司就是一家为首钢京唐这样等企业提供设备维修的企业。

“公司长期以来注重技术研发，不断提升市场竞争力。”该公司财务工作人员王雷说：“税务局及时向我司宣传辅导最新政策，让企业能够赶上国家的好政策。”

“今年以来，我们享受研发费加计扣除政策优惠180万元左右。享受高新技术企业企业所得税15%税率的优惠政策，企业所得税能够优惠150万元左右。公司将税收优惠资金不断投入到技术研发当中。”王雷说。

记者了解到，税务部门今年深入贯彻中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》有关推进精细服务的部署要求，连续第9年开展“便民办税春风行动”。今年以来，税务部门累计精准推送政策44批次，惠及纳税人缴费人4.75亿户次，实现政策“敲门”提醒享受红利。主动推送红利账单1177万份，帮助纳税人缴费人算清算细税费支持政策红利账。

“制造业是国民经济的支柱，也是建设现代化产业体系，推进中国式现代化的关键。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红接受人民网记者采访时表示，今年以来，为了应对疫情对于制造业的影响，我国继续加大对制造业的各项税费支持政策，主要从三大方面支持制造业发展。对于中小型制造业，主要采用缓缴税款、将小规模纳税人的增值税征收率降低为零等方式给予支持，实现保就业、保稳定、保市场的目标；对于传统制造业，主要通过加大研发费用加计扣除力度等方式促进制造业转型升级，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强国；对于已经具有一定技术优越性的新型制造业，主要通过高新技术企业购进设备允许一次性扣除以及支持高新技术企业发展的一系列税费优惠政策，推动战略性新兴产业融合发展，打造新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。

(责编：王连香、高雷)

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