原标题：系列重磅政策落地 稳健房企抢占突围先机

11月以来，政策对房企融资的力度明显加大，从“第二支箭”“金融16条”再到预售资金监管优化，均能看出政府对于加大房企融资投放的扶持力度是空前的。在业内人士看来，此次重磅利好密集发布，将为稳健房企释放更多流动性支持，进一步提升市场的信心。

稳健房企率先获益

据克而瑞研究中心表示，从中债增信以及“第二支箭”融资条件来看，房企申请标准都需要抵押物，这就对民营房企可抵押资产提出要求；因此，这3类房企或最受益。

1.持有优质投资物业的民营房企或占据比较优势，如龙湖集团、新城控股等；

2.未出险、经营稳定性较高的民营房企，如合生创展、瑞安房地产、中骏集团等，由于投资性房地产价值较高，也具备达成“第二支箭”融资条件的优势；

3.对部分短期流动性风险较高、但经营面具备一定支撑的企业来说，若拥有足够优质抵押物，获得资金支持的概率会提高。

除“第二支箭”政策支持外，央行和银保监会在11月11日联合发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，从六个方面部署了16条具体措施。被业内视为楼市金融十六条的出台，意味着官方对房地产融资的大方向从限制转向了支持。

值得注意的是，通知中专门强调“对国有、民营等各类房地产企业一视同仁”。浙商证券表示，强调对各类房企一视同仁，相当于鼓励对民营房企投放开发贷。

11月14日，住建部等三部门再次释放政策利好，联合发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》。《通知》允许商业银行按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。

中信建投证券表示，“此次保函置换预售监管资金的规范化，有助于优质企业监管账户资金的盘活，同时对资金额度下限的要求，也不会影响到项目的后续施工，意义重大。”

随着上述利好政策的密集落地，客观上有助于改善房企的流动性，也有助于防范开发投资数据恶化。中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静表示，随着“金融16条”等利好政策的落地，供需两端政策优化叠加防疫政策改善，将带动市场预期进一步提升，尤其是更多核心城市政策优化后，或将带动当地购房需求释放，年底全国商品房销售规模同比降幅有望收窄。

政策助力企稳向好

在业内人士看来，此次重磅利好密集发布，将为稳健民企释放更多流动性支持，进一步提升市场的信心。

实际上，主动降债、优化债务结构已成稳健房企的常规操作。以中骏集团为例，截止目前，中骏的境内外债券均按期兑付，成为了少有的保持境内外市场“零违约”的民营房企。包括今年2月提前偿还5亿美元债券，年内已没有其他到期的美元债。7月，中骏如约就“20中骏02”完成9.54亿元回售兑付，9月末至10月初，中骏也如期兑付三笔美元债的利息，合计金额约5000万美元，10月，中骏提前汇出20亿债券项下选择回售所需的全部资金。系列的偿债记录，展现了中骏稳健的流动性和强大的经营韧性。

2017年，中骏正式提出了“一体两翼”战略，明确以地产开发为主体，以中骏世界城新零售购物中心和长租公寓为两翼的转型协同发展战略，开启了第二业务曲线。住宅+商业+长租的开发能力，一方面让中骏有能力获取不少地价较低的优质地块。另一方面，购物中心和长租公寓等存量的提前布局，也让中骏有了稳定、持续的经营收入。

在市场波动周期内，稳健民企的多轮驱动战略通常能在这一轮竞争中占据主动。比如，新城控股坚持“住宅+商业”双轮驱动战略，住宅开发与商业运营优势互补，协同共进，构筑了公司可持续发展的核心竞争力。长期来看，这一轮密集利好政策的落地将助力房地产行业的企稳向好。

(责编：董童、李源)

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