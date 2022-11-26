人民网北京11月26日电 （记者许维娜）今年以来，房地产行业销售、融资普遍遭遇困境，企业现金流面临考验。在市场信心不足、需求不振的情况下，满足房地产领域的合理融资需求，做好风险防控，加大住房金融业务结构调整力度，是达成“稳地价、稳房价、稳预期”目标的重要举措。

11月23日，中国人民银行、银保监会公布了《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（以下简称《通知》），推出16条金融举措，促进房地产市场平稳健康发展。

为保持房地产融资平稳有序，《通知》提出，稳定房地产开发贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，稳定建筑企业信贷投放，支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期，保持债券融资基本稳定，保持信托等资管产品融资稳定。

中指研究院分析认为，“金融16条”具体举措，从供需两端全面支持房地产市场平稳健康发展，政策力度空前。预计在房企债务展期和增信发债后，企业资金压力或将得到一定缓解，实现以时间换空间。

同时，《通知》还明确，积极做好“保交楼”金融服务。支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款。支持国家开发银行、农业发展银行按照有关政策安排和要求，依法合规、高效有序地向经复核备案的借款主体发放“保交楼”专项借款，封闭运行、专款专用，专项用于支持已售逾期难交付住宅项目加快建设交付。此外，鼓励金融机构提供配套融资支持。

记者获悉，近日，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行六家国有大型银行密集与房地产企业签署战略合作协议，提供包括信贷资金在内的多种金融支持，为促进房地产行业良性循环和平稳健康发展积极贡献力量。

以房地产企业碧桂园为例，24日，工商银行、中国银行、邮储银行三家国有商业银行分别与碧桂园集团签署全面战略合作协议。根据协议，三家银行将提供总计超1500亿元人民币的综合授信，支持其合理的融资需求。

根据协议，三家银行提供给碧桂园的授信范围包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款、业主个人购房贷款等多元金融服务。业内人士表示，此次获得授信支持，表明稳健经营和良好财务基本面的房地产企业将受到金融机构的认可。

记者了解到，同日，工商银行还与包括碧桂园集团、金辉集团在内的12家房企签订战略合作协议；建设银行与中交股份、首开集团等8家房企签署合作协议；邮储银行分别与龙湖地产、美的置业等签署全面战略合作协议。此前，农业银行也与5家房企举行银企战略合作协议签约仪式；中国银行和交通银行则分别与万科集团等签署战略合作协议。

“国有大行密集对重点房企进行授信，动作大、信号意义强，是落实‘金融16条’要求的具体体现，对于进一步改善房企资金状况有积极作用。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示。

实际上，今年以来，政策端一直在加大对房地产企业的支持力度。5月，碧桂园、龙湖、美的等房企被列入示范性发债试点房企；8月，多家房地产企业先后完成发债、配股，融资规模和速度优于此前；10月，中国银行间市场交易商协会宣布继续支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。

对此，有关专家表示，近段时间以来，多个部门相继出台系列措施，完善政策工具箱，通过政策性银行专项借款等方式切实支持“保交楼”，这些措施将有效推动当前逾期难交付的房地产项目完工，切实保护购房者利益，增强市场信心、稳定市场情绪。

(责编：王连香、高雷)

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