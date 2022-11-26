人民网北京11月26日电 （黄盛）“中文域名的网址已成为知识产权保护的重要组成部分。”在第三届中国互联网基础资源大会上，互联网行业的政府部门、专家学者在研讨中认为，要进一步推动国家顶级域名普及工作，加强互联网基础资源管理，建立起互联网应用服务与互联网基础资源联动管理制度，夯实互联网发展的基石。

工业和信息化部信息通信管理局相关负责人表示，互联网基础资源作为互联网的基石和枢纽，是新一轮信息技术革命的重要根基。域名行业要站在维护人民群众利益、国家安全的高度，发展好、管理好、使用好互联网基础资源。既要提高认识水平，充分发挥基础资源作用，也要坚持创新引领，全面激发行业发展活力，促进规范发展，坚决保障服务运行安全。

中国互联网络信息中心党委书记吴铁男表示，促进域名健康发展，需要域名全行业的共同努力，要持续优化注册审核流程、改善应用环境、优化域名业务系统，将域名业务做精做深；要持续开展国家顶级域名宣传推广工作；要着力推动中文域名普及，进一步优化中文域名应用环境。

中国互联网协会副秘书长裴玮表示，中国互联网协会积极促进域名行业发展，推动中文域名应用发展和环境建设，配合行业主管部门做好相关支撑。例如域名IP地址备案管理、真实身份信息核验等，携手业界共同为促进行业健康有序发展贡献力量。

互联网域名系统国家工程研究中心主任毛伟表示，中文域名是数字经济时代下的重要品牌载体和战略资源，也是网络空间传播中华文化的重要途径。“中文域名可以更好的让中文用户感受到文化认同、语言认同和身份认同。人们在网上使用他们自己的语言，自己的文字，自己的键盘，讲述自己的故事。网址中文域名拥有我国传统文化基因，符合中文语境的访问入口，更是彰显文化自信的有力工具。”毛伟说。

据了解，由中国互联网络信息中心发布的《中国互联网域名行业发展状况报告（2022年11月）》数据显示，在全球国际化域名发展缓慢形势下中文域名发展相对较好。截至2022年8月，在国内9个保有量超过一万的中文新类别域名（new gTLD）中，网址中文域名保有量为114394个，位居第一。

(责编：王连香、高雷)

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