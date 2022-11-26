今年以来，湖南靖州苗族侗族自治县纪委监委立足监督检查职能职责，持续推动监督治理向基层延伸，以有力有效监督保障为乡村振兴蓄力赋能，推动清廉乡村建设走深走实。

树立新风尚 提升乡风文明“软实力”

“欢迎大家来到我们新建成的工农红军清廉文化碑廊参观学习。”11月20日，新厂战斗纪念园内解说员杨镧正向前来参观的群众讲述着过靖红军的廉洁故事。

此前杨镧从事农村红白喜事的司仪工作，随着移风易俗的推进，村里红白喜事提倡简办，她转行当了解说员。这正是乡村振兴成效明显的一个缩影。“以前老百姓遇到红白喜事，总喜欢比排场，现在提倡简办，村里的风气越来越好”。十里村支部书记王信文提起移风易俗，喜不自禁。

摒弃陋习淳民风，涵养清廉新风尚。2022年，靖州县纪委监委充分发挥“监督的再监督”作用，把推进移风易俗作为落实中央八项规定精神、整治“四风”、推动乡村振兴的破题点，通过召开座谈会、查阅资料、个别访谈、实地核查等下沉式监督方式，督促各级党组织和有关部门层层压实乡风文明建设责任，对监督检查中发现的问题，通过制发工作提示、工作函等方式对问题进行交办督办，并适时对整改问题开展“回头看”，防止虚假整改、表面整改、敷衍塞责、整改不力等问题，以高质量监督为乡村振兴夯实乡风文明“软实力”。

用好大数据 提供基层治理“硬支撑”

“自从家门前有了这个二维码，不管村里大事小事，只要用手机扫一下，心里就有了明白账。”渠阳镇铺口村民杨传秀直言“廉洁‘门前码’很赞”。

群众利益无小事，一枝一叶总关情。今年来，靖州县纪委监委紧盯群众身边的微腐败，探索数字赋能基层监督新机制，依托“一码通管”数字平台搭建“门前码”，整合形成乡村振兴领域的乡村小微权力监督清单，通过运用大数据监督机制，开展数据比对、关联分析，及时收集反馈群众呼声。如今，群众的诉求反映、村务信息公开由传统的“线下跑”“墙上贴”向“网上办”“指尖读”转变，群众足不出户可知村中大事小事，群众的意见建议能在第一时间被接收，大部分矛盾纠纷能在村级层面妥善化解，极大提升了群众的获得感、幸福感、安全感。

“我们通过建立大数据基层监督新机制进行预警提醒、定向跟踪、监督实施，确保群众诉求能够及时得到反映。”靖州县纪委监委有关负责人表示，通过不断提高监督质效，有力维护了群众切身利益，提升了乡村振兴基层治理“硬实力”。

当好监督员 常念项目建设“紧箍咒”

“已近年底了，你们村农村垃圾治理项目进度还是有点慢，还要加快建设力度……”11月18日，靖州县纪委监委工作人员在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研工作时对飞山支部书记说。

2022年，靖州县纪委监委制发《关于进一步加强日常监督推动清廉建设二十条措施》，把加强乡村振兴项目监督作为重要内容，不定期由班子成员带队深入田间地头，对乡村振兴项目的组织实施情况开展监督检查。截至目前，县乡124名纪检监察干部采取“室+组+乡（镇）+部门”的组合，开展一线项目走访、督察30余次，发现问题10个，已督促整改问题7个。

在常态化开展乡村振兴项目日常督查的同时，靖州县还紧盯在建的工程项目，深入开展“两个决不”专项监督，以通报工程项目领域违纪违法典型案件，开展廉政提醒谈话，督促职能部门履职尽责等方式，对各在建项目开展“未病先防”的专项“体检”。（李大升 雷丹 马青松）

(责编：董童、李源)

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