原标题：广发银行首笔个人养老金业务在北京落地

11月25日下午，中国人寿集团党委书记、董事长白涛走进广发银行北京金融街支行营业厅。在工作人员的指引下，他通过手机银行APP完成个人养老金资金账户的开立和缴存操作全流程，对这项业务开闸上线后进行首次检验。

11月25日是个人养老金正式启动实施的第一天，作为首批获得个人养老金业务资格的金融机构，广发银行首笔个人养老金业务在北京率先落地。白涛穿透式体验个人养老金资金账户开立全流程，成为广发银行首位开立个人养老金资金账户的客户，全程仅用了不到1分钟。

首笔业务落地 保驾护航美好养老生活

首笔个人养老金资金账户业务的顺利落地，标志着广发银行个人养老金业务实现良好开局。白涛表示，加快发展第三支柱养老保险是落实党中央决策部署，贯彻党的二十大精神的重要举措，广发银行作为中国人寿集团商业养老金融服务的重要力量，今后将为广大客户提供更优质的个人养老金服务，用实际行动助力第三支柱养老保险的高质量发展。

作为中国人寿集团成员单位，广发银行切实践行“以人民为中心”的发展思想，紧跟国家政策，在个人养老金业务上“早启动、早部署、早谋划”。今年11月中旬，广发银行正式获得首批个人养老金业务资格，并入选首批个人养老金基金销售机构名录。

助推个人养老金普及 开户缴存享好礼

为助力个人养老金业务开展，广发银行率先推出“养老早规划，办理享好礼”个人养老金专属活动，从即日起到明年1月，客户开立广发银行个人养老金资金账户并缴存相应金额，即可领取高达200元福利金，助力广大居民提升养老规划意识。

在办理渠道上，试点地区符合个人养老金办理条件的客户，可通过广发银行APP、微信小程序、营业网点等多种渠道，办理账户开立、资金缴纳、养老金产品购买等业务；在产品供给上，广发银行积极引入专属养老储蓄、理财、基金和保险产品，满足不同年龄阶段、不同风险偏好投资者的需要；在政策普及上，广发银行利用智能外呼技术向客户介绍个人养老金政策及办理方式；在发现精彩和手机银行APP中，设置宣传专区，以问答形式提供个人养老金政策解读、科普、业务办理等内容，帮助客户在短时间内建立对个人养老金的基本认识。广发银行将依托中国人寿集团的保银协同优势，整合集团健康养老生态圈产业链资源，打造以健康管理、医疗康养、养老财富管理为核心的综合养老“生态圈”。

未来，广发银行将致力打造备受信赖的养老金融品牌，建立满足不同经济水平客户、全生命周期需要的养老服务体系，将“养老”变“享老”，让年轻人乐享未来，让中年人乐享养老，让银发族乐享当下。（赵萌）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经