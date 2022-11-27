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前十月，我国实际使用外资金额同比增长14.4%

引资量质齐升  市场引力强劲

本报记者  罗珊珊
2022年11月27日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年前十月，全国实际使用外资金额10898.6亿元，按可比口径同比增长14.4%；11月10日落幕的第五届进博会按一年计意向成交金额达735.2亿美元，实现四连增。

　　与亮眼数据相呼应的是，外资企业加码中国的坚定步伐：化妆品企业资生堂将在中国打造全球第二大研发中心；跨国制药公司诺和诺德宣布投资4亿元在上海自贸试验区临港新片区成立投资公司，升级全产业链布局；全球光学与光电行业领先企业蔡司的研发生产新基地项目在苏州工业园区奠基……

　　“尽管全球跨国投资前景不容乐观，今年前十月，在去年实际使用外资金额首次突破万亿元、实现两位数增长的高基数基础上，中国吸引外资依然实现稳中有增、量质齐升，规模接近去年全年水平。”商务部研究院现代供应链研究所所长林梦说，“这充分彰显了中国市场对跨国投资的强劲吸引力。”

　　现代化产业体系激发增长新动能

　　中国市场的强劲吸引力，在于加快建设现代化产业体系过程中激发出的增长新动能。

　　林梦分析，从结构看，前十月，我国高技术产业实际使用外资增长31.7%，其中高技术制造业增长57.2%，高技术服务业增长25%，这说明我国产业转型升级成效显著，已形成与全球高技术产业发展相匹配的产业基础和创新体系，在科技创新前沿领域、绿色经济转型、应对气候变化国际合作、数字经济发展等领域，跨国公司希望与中国企业共同成长，分享中国经济转型升级的红利。

　　大众汽车集团（中国）执行副总裁刘云峰表示，大众汽车比以往任何时候都更加关注“在中国，为中国”的发展。2015年以来，中国在智能汽车领域已逐渐处于世界领先地位。在自动驾驶领域，其他国家的技术创新和实施速度很难超越中国。大众汽车集团会继续积极参与并推动中国汽车产业的发展，并借助中国创新强化企业竞争力。

　　深度融入经济全球化带来国际合作新机遇

　　中国市场的强劲吸引力，在于深度融入经济全球化带来的国际合作新机遇。

　　前十月，韩国、日本实际对华投资同比分别增长106.2%、36.8%。林梦认为，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效为中日韩等RCEP成员国间进一步深化经贸合作提供了广阔空间。RCEP成员国间在货物、服务、投资等领域高水平的便利化自由化政策措施，显著提升了东亚区域经济一体化水平，释放了区域内贸易投资增长潜能。中国还在加快推动与更多国家和地区商签高水平自贸协定，这无疑有利于促进全球贸易投资增长。

　　“有利因素不少，但挑战也不小。”林梦表示，当前，受全球经济衰退风险加大、地缘冲突再起、全球引资竞争加剧等因素影响，跨国企业生产经营受到困扰，投资意愿减弱，我国稳外资工作面临较大压力，需要出台更多强有力的政策提振外资信心。

　　今年以来，商务部、中国贸促会等有关部门发挥外资工作专班机制作用，了解外资在华生产经营状况，及时助企纾困。近期，经国务院同意，商务部会同相关部门先后发布了《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》等，致力于营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好支持跨国公司在华投资经营。商务部表示，下一步将推动各地商务主管部门结合当地实际，尽快出台配套落实文件，确保政策举措精准实施，优惠政策应享尽享。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月27日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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