人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

5部门联合发文

支持农民工就业创业

2022年11月27日04:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京11月26日电  （记者李心萍）日前，人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《关于进一步支持农民工就业创业的实施意见》（以下简称《意见》）。

　　促进农民工及脱贫人口就业创业，是保持就业大局稳定的重要支撑，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键举措。

　　《意见》具体明确了5个方面的政策措施。一是支持稳定农民工就业岗位，全面落实社保费缓缴、稳岗返还、留工培训补助、社会保险补贴等政策，重点支持农民工就业集中的建筑业、制造业、服务业企业渡过难关，组织暂时停工企业与用工短缺企业开展用工余缺调剂，保障好共享用工中劳动者权益。二是引导农民工有序外出务工，探索组建区域劳务协作联盟，健全跨区域就业服务机制，在农民工及脱贫人口输出较多的市县、乡村和就业集中的地区合理设置就业服务站点，对组织农民工外出务工数量较多、成效较好的人力资源服务机构，按规定给予就业创业服务补助。三是促进农民工就近就业创业，加快发展县域特色产业，提升县域就业承载力，大力实施以工代赈，尽可能增加劳务报酬发放规模，组建一批创业服务专家队伍，为返乡创业农民工提供专业化服务。四是强化农民工就业服务保障，允许失业农民工在常住地、就业地、参保地进行失业登记，同等提供基本公共就业服务，支持有条件地区在农民工就业集中地区建立劳动维权咨询服务点，指导企业不得以年龄为由“一刀切”清退大龄农民工，为有就业需求的大龄农民工免费提供公共就业服务。五是实施防止返贫就业攻坚行动，做好脱贫人口就业失业监测，实施优先就业帮扶，强化国家乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁大型安置区倾斜支持，统筹用好现有各类乡村公益性岗位，不得在现有规定外另行设置年龄等不必要的限制条件，允许从事非全日制岗位人员同时从事其他灵活就业。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月27日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
个人养老金制度启动实施 老百姓如何参与有哪些好处？
　　“今天我忙了一天，对接了100多个客户，都是来开个人养老金资金账户的，不少人是冲着1.2万元的税前抵扣政策来的。同时，各家银行也在抢客户，推出了不少营销活动。…
国有大行落实“金融16条” 多家房企获授信
　　人民网北京11月26日电 （记者许维娜）今年以来，房地产行业销售、融资普遍遭遇困境，企业现金流面临考验。在市场信心不足、需求不振的情况下，满足房地产领域的合理融资需求，做好风险防控，加大住房金融业务结构调整力度，是达成“稳地价、稳房价、稳预期”目标的重要举措。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部