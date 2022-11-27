本报北京11月26日电 （记者喻思南）记者从日前召开的2022年全国地震科技工作会议上了解到，近年来，地震科技助力防震减灾工作提质增效。我国地震监测核心技术实现自主创新可控，国内地震自动速报平均用时缩短到2分钟，地震参数自动速报达到国际先进水平。国家地震烈度速报与预警工程将于2023年底竣工验收，届时将在我国重点地区实现秒级地震预警和全国分钟级地震烈度速报能力。

据介绍，聚焦我国步入世界地震科技强国之列的奋斗目标，中国地震局将开展一系列工作，其中包括建设中国地震科学实验场。该实验场将在川滇地区建设高时空分辨率地震观测网、地震预测应用分析平台、地震灾害链观测实验平台，聚焦中长期预测、短临预测、触发地震、工程结构响应、地震灾害链等5个方面的科学目标，开展攻关研究，力争在地震孕育及致灾机理认识方面取得重大原创性突破。

《 人民日报 》（ 2022年11月27日 02 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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