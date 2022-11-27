人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

宁夏银川：物畅其流 供应充足

王建宏、张文攀
2022年11月27日07:51 | 来源：光明日报
小字号

“水果蔬菜都挺新鲜，肉蛋奶样样充足，价格也稳定。”26日下午，在宁夏回族自治区银川市金凤区一小区内的生活超市，市民王子荣推着小推车，从摆满蔬果的货架上挑选着商品。

记者从银川市商务局获悉，目前全市生活必需品物流渠道畅通，各种货物储备充足，种类齐全丰富。根据对银川市骨干商贸流通企业蔬菜调运量监测，11月19日至25日，全市主要蔬菜7天日均调入量1526.61吨，库存量7372.82吨。其中25日调入量1977.51吨，环比上涨25.73%。目前全市储备肉类371.2吨、蔬菜类6513.51吨、奶制品类687.4吨，供应充足。

宁夏交通运输部门启动与周边省（区）物流保通保畅部门联动机制，推动解决物流运输困难和问题，全力打通“大动脉”，确保跨省运输畅通。全区52条干线公路、186条通乡达园道路、324条“绿色通道”畅通无阻。

为提高车辆通行效率，宁夏多部门联手建立产业链供应链“白名单”名录，将1041家企业纳入优先保障管理，并优化交通检查点查验流程。宁夏还出台《加强货车司机权益保障工作的实施方案》，从简化货车司机办事办证手续等方面提出10个保障权益的具体举措。对货运车辆不影响安全生产的轻微违法行为，采取提醒、劝告等柔性方式执法，落实货车“包容免罚”。在高速公路沿线建成17个标准化司机之家，让货车司机路途中能够吃上热饭、喝上热水。全面建成28个生活物资中转接驳站，按照“一站一策”完善运行管理和平急转换流程。

10月以来，宁夏落实高速公路货车减免10%通行费用政策，共减免4300余万元，惠及车辆226.8万辆次。

(责编：孙红丽、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
个人养老金制度启动实施 老百姓如何参与有哪些好处？
　　“今天我忙了一天，对接了100多个客户，都是来开个人养老金资金账户的，不少人是冲着1.2万元的税前抵扣政策来的。同时，各家银行也在抢客户，推出了不少营销活动。…
国有大行落实“金融16条” 多家房企获授信
　　人民网北京11月26日电 （记者许维娜）今年以来，房地产行业销售、融资普遍遭遇困境，企业现金流面临考验。在市场信心不足、需求不振的情况下，满足房地产领域的合理融资需求，做好风险防控，加大住房金融业务结构调整力度，是达成“稳地价、稳房价、稳预期”目标的重要举措。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部