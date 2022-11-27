王建宏、张文攀

“水果蔬菜都挺新鲜，肉蛋奶样样充足，价格也稳定。”26日下午，在宁夏回族自治区银川市金凤区一小区内的生活超市，市民王子荣推着小推车，从摆满蔬果的货架上挑选着商品。

记者从银川市商务局获悉，目前全市生活必需品物流渠道畅通，各种货物储备充足，种类齐全丰富。根据对银川市骨干商贸流通企业蔬菜调运量监测，11月19日至25日，全市主要蔬菜7天日均调入量1526.61吨，库存量7372.82吨。其中25日调入量1977.51吨，环比上涨25.73%。目前全市储备肉类371.2吨、蔬菜类6513.51吨、奶制品类687.4吨，供应充足。

宁夏交通运输部门启动与周边省（区）物流保通保畅部门联动机制，推动解决物流运输困难和问题，全力打通“大动脉”，确保跨省运输畅通。全区52条干线公路、186条通乡达园道路、324条“绿色通道”畅通无阻。

为提高车辆通行效率，宁夏多部门联手建立产业链供应链“白名单”名录，将1041家企业纳入优先保障管理，并优化交通检查点查验流程。宁夏还出台《加强货车司机权益保障工作的实施方案》，从简化货车司机办事办证手续等方面提出10个保障权益的具体举措。对货运车辆不影响安全生产的轻微违法行为，采取提醒、劝告等柔性方式执法，落实货车“包容免罚”。在高速公路沿线建成17个标准化司机之家，让货车司机路途中能够吃上热饭、喝上热水。全面建成28个生活物资中转接驳站，按照“一站一策”完善运行管理和平急转换流程。

10月以来，宁夏落实高速公路货车减免10%通行费用政策，共减免4300余万元，惠及车辆226.8万辆次。

(责编：孙红丽、杨迪)

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