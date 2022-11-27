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贵州遵义：满足需求 市场平稳

 吕慎 陈冠合
2022年11月27日07:52 | 来源：光明日报
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24日凌晨2点，贵州省遵义市桐梓县临时屠宰点就忙碌起来，娄山产投公司的下沉干部正帮专业户办理生猪上市的卫生检疫手续。近5点，4万多斤猪肉装上了车。与此同时，该县农产品物流园的冷藏车也已满载驶向物资接驳点。6点刚过，全县各大农贸市场和超市都摆满了各种生鲜肉菜。

入冬以来，遵义市桐梓县、汇川区、红花岗区等地相继疫情散发，遵义市商务局的干部闻令而动，与全市40家重点保供企业进行“一对一”包保，加大生鲜物资和重要商品进货力度，摸底掌握进货渠道、进货数量、库存情况，一方面督促企业满架上市销售，确保零售终端不出现生活必需品断货、空架现象；另一方面督促企业履行疫情防控主体责任，严格落实疫情防控措施，减少疫情传播风险。

日前，记者来到位于红花岗区的新雪域西南农产品交易中心，这里发出的各类农副产品占遵义市场份额的80%左右。该中心招商运营总监周少彬说，目前库存蔬菜约4000吨、粮油约15000吨、冻品约400吨，能够满足市场需求。那么价格如何？周少彬说：“水果蔬菜肉类有涨有跌，但涨幅不大，各类品种加权均价与往年同期相比基本平稳。”

夜深了，红花岗区疫情防控指挥部还灯火通明。“您好，请告知我们您最近的详细行程。”电话一个接着一个响起，流行病学调查组的工作人员一边耐心询问，一边记录下行程点位和群众购物需求，并转发给另一头的物资保障组。“做好稳价保供工作，做好物资储备，全力以赴做好群众生活保障，是我们组的职责。”指挥部的办公室里，100多名党员干部井然有序地忙碌着。

(责编：孙红丽、杨迪)
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