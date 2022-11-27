马姗姗 杜羽

“二牛抬杠”老农具，老式木桶改装的乡土垃圾桶，石头砌成的劳动场景浮雕墙裙，装满莴笋、草莓、卷心菜的“丰收”菜篮雕塑……一下车，记者就被抓喜秀龙镇炭窑沟村的丰收广场深深吸引。

“望得见山，看得见水，记得住乡愁。”广场上的标语朗朗上口。

村民郑连东的家就在广场旁边。时近晌午，他刚从地里回来，停好小轿车，就快步上前来招呼我们。

“这阵子正是收莴笋的时候，家家户户都忙得很，我家那口子还在地里呢！”郑连东露出淳朴的笑容，裤脚上还沾着泥。

“以前只会种玉米，地高土薄、收成也不好，哪里侍弄过这些绿色菜嘛。”说起让自己致富的高原夏菜，郑连东肚子里装着不少故事。

“4年前，村里请了专家来讲高原夏菜种植技术，当时我们心里直打鼓，这么金贵的菜咱能种得好吗？不过，专家教得细致，我们学得也上心，慢慢地，莴笋、长寿豆、荷兰豆，都会种了！”

说着话，他闪进厨房，不一会儿工夫，端来一盘切好的红笋。“你们尝尝，这笋绿色健康，能生吃，甜脆甜脆的，当零食都行。我们的菜还卖到了大湾区，抢手得很！”

“高田种小麦，终久不成穗。”《古歌》中的吟唱，说的就是天祝这样的高原地区吧。看到郑连东种夏菜的收获，看到宜水则水、宜山则山的绿色发展新貌，记者不禁心生感慨。

“专家说得真没错！”郑连东早已心悦诚服，“我们这里背靠祁连山乌鞘岭，海拔2500米，气候冷凉，适合种高原夏菜。种出来的菜色泽鲜亮、口感甜脆，而且病虫害少，基本不用农药。”

种了20亩高原夏菜，郑连东两口子哪里忙得过来！到了收菜的时候，就得从旁边的古浪县请人来帮忙。

“一天人工费140元，今年人工费就花了8000块呢！”郑连东掰着指头，账算得清清楚楚。“菜收得好，这钱就花得值！20亩菜地今年能收入10万块吧。”

从郑连东和其他农户地头收来的菜，先在合作社经过初加工，再全程冷链往外地发运，潇潇洒洒奔赴长沙、合肥、上海、大湾区……

小小高原夏菜，让农民尝到了大甜头。天祝县委书记沈忠道介绍，天祝高原夏菜种植面积超过12万亩，蔬菜合作社近200个，带动1万余户群众脱贫致富，户均收入突破10万元。

“收完夏菜，冬天是不是就能歇着了？”记者问郑连东。

“哪能歇着？冬天我贩羊！150只小羊羔，断奶后买过来，育肥3个月再出栏，这么一个来回，又能收入四五万块。村里建起了集中的养殖暖棚，统一用饲草喂养，既保护草场，又干净卫生。你们瞧，家里没有羊圈味儿吧！”

乖乖！郑连东不仅是个种菜能手，还是个养殖行家。

“现在，养羊也是个产业链，一个环节连着一个环节，跟接力赛一样。”郑连东说的头头是道，“早些年，一只羊从头养到尾，草场吃秃了，也赚不来多少钱。日子苦，我就出去打工，坐三天两夜的火车到南疆，干一年也只能带回来两万块。”

“现在，咱这日子可不比城里差了！”“只要勤快，家门口就能致富！村里环境越来越好，年轻人也愿意回来了。”如果不是因为记者还要赶路，郑连东的故事可以一直讲下去……

“望得见山，看得见水，记得住乡愁。”惜别郑连东，再次走过丰收广场，记者似乎真正读懂了这句寓意美好的标语：绿色的发展，金色的收获，就是最美的乡愁。

(责编：孙红丽、杨迪)

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