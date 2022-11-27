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寒潮天气将自西向东影响我国大部 局地降温达20℃以上

2022年11月27日08:14 | 来源：中国新闻网
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据中央气象台网站消息，中央气象台11月27日06时继续发布寒潮黄色预警：11月27日至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。我国北方和中东部大部地区气温将先后下降10～16℃，部分地区降温幅度可达18℃以上，并伴有4～6级偏北风，阵风7～9级，局地10级以上；新疆东部和南疆盆地、甘肃西部、内蒙古中西部等地有沙尘天气；寒潮降温过后，12月1日至2日最低气温0℃线将南压到江南北部至贵州南部一带。

预计，11月27日08时至29日08时，新疆大部、甘肃、宁夏、陕西、内蒙古大部、山西等地气温将下降8～12℃，新疆东部、甘肃河西、宁夏西部、内蒙古中西部等地降温14～18℃，局地可达20℃以上；上述地区将有5～7级偏北风，阵风8～10级，新疆山口风力可达12～13级。

防御指南：

1、政府及有关部门按照职责做好防寒潮工作；

2、注意添衣保暖，照顾好老、弱、病人；

3、对牲畜、家禽和热带、亚热带水果及有关水产品、农作物等采取防寒措施；

4、做好防风工作。

(责编：孙红丽、杨迪)
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