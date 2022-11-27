新华社深圳11月26日电（记者王丰）上层利用光伏和风力发电提供能源，中层智能网箱养鱼，下层再利用中层养殖鱼类的排泄物养殖海参——在2022中国海洋经济博览会中集集团展区，一种风光互补、渔光融合的海上立体开发方案引人注目。

“这一方案已有具体的落地项目，就是‘经海001’号深海智能网箱。”烟台中集来福士海洋科技集团有限公司战略总监潘细录说。

潘细录介绍，位于烟台长岛南隍城岛海域的“经海001”号，配备200多个传感器，应用5G网络、物联网、人工智能等新一代信息技术，可实现智能环境检测、自动投喂、鱼群生长状态监测分析等功能。

在本届海博会上，像“经海001”号一样“科技创新+绿色低碳”融合的科技项目俯拾皆是。

自然资源部海洋战略规划与经济司司长何广顺表示，全球海洋经济蓬勃发展，呈现“创新+绿色”融合发展的态势。

11月24日，观众在海博会现场观看中国船舶集团展出的船只模型。新华社记者 梁旭 摄

走进中国船舶集团有限公司展区，应用电力、混合动力和清洁能源的各种类型“绿色船舶”，提供着不同类型的节能环保型航运方案。

其中，18万吨双燃料散货船令人印象深刻，该船使用LNG（液化天然气）作为主燃料，同时还应用弗莱特纳旋转风筒系统等节能装置供船东选择，在节能低碳设计上具有良好引领作用。

在盐田港展区，绿色低碳港口建设成就引人关注，2012-2022年，该港区吞吐量大幅上涨的同时，每个标箱碳排放量却在下降。其中，推进岸基船舶供电、龙门吊“油改电”、液化天然气拖车应用是最主要的三大举措。

博览会期间发布的《2022中国海洋经济发展指数》报告显示，2021年我国涉海工业增加值能耗比2015年下降5.6%，节能降耗成效显著；海上风电发电量是2015年的31倍，海洋清洁能源开发势头强劲。

(责编：孙红丽、杨迪)

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