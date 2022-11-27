新华社北京11月26日电（记者田晨旭、赵旭）记者26日从北京市城市管理委员会了解到，为应对北京市近期的大风、强降温天气，北京市城市管理委员会已下达2022-2023年采暖季供热预警通知，要求各区和供热单位积极采取应对措施，保障供热运行安全稳定，人民群众温暖过冬。

据通知要求，降温期间，各部门应密切关注天气变化情况，提前制定调度运行方案，精细化调节，适时逐步升温运行，确保“气温下降，室温不降”。

安全供热方面，通知要求各部门严格执行24小时值守制度，合理调配运行维护维修人员，加强供热设备设施、管线的巡查巡检，发现问题及时维护。同时全面开展安全隐患大排查、大整治，建立完善设施隐患台账，强化应急保障能力，快速处置突发事件。

北京市城市管理委员会提醒市民，降温期间家中出现跑水、漏水等情况，可直接拨打小区供热单位服务电话报修解决。如市民家位于封控区域，供热单位将向所在地报备允许后，第一时间按照疫情防控要求进行入户维修。

(责编：孙红丽、杨迪)

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