新华社西安11月26日电（记者 付瑞霞）记者26日从中国航天科技集团六院获悉，由该院自主研制的首台130吨级重复使用液氧煤油补燃循环发动机两次起动试车取得圆满成功。

该型发动机是瞄准我国新一代运载火箭重复使用打造的天地往返动力装置，具有综合性能高、拓展能力强、可靠性高等特点，该发动机将有力支撑我国重复使用航天运载器发展，满足我国空间站运营等航天活动需求，提升我国大规模、低成本进出空间能力。

据悉，该型发动机在充分继承系列型号研制技术基础上，实现了该系列发动机通用化、一体化和数智化技术融合。此外，发动机部分零组件采用3D打印、自动化焊接、智能装配等新工艺技术，在重复使用大推力发动机高压补燃两次点火、连续变推力等核心关键技术上取得突破性进展。

(责编：孙红丽、杨迪)

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