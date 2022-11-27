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交出“丰收答卷”端稳“中国饭碗” 全国秋粮收获超过98%

2022年11月27日09:10 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，入冬以来，我国粮食生产进展顺利。全国秋粮收获超过98%，冬小麦和冬油菜播种均已超过99%。在秋粮颗粒归仓的同时，各地加紧部署冬季田间管理，夯实明年丰收基础。

“今年晚稻亩产大概1200斤，比去年增加5%。”近日，在江苏省南京市栖霞区龙潭街道联盟村的田间地头，种粮大户张道新告诉记者，尽管今夏遭遇高温干旱影响，但由于当地农业农村部门全力部署，稳政策、稳面积、稳产量，水稻产量并未受天气影响。

“惠农政策落实关乎种粮农民的积极性，为将粮食生产各项惠农补助政策落到实处，2022年对稻谷规模种植生产者补贴金额超212万元。”栖霞区农业农村局相关负责人介绍，当地全年种植秋粮超3.8万亩，其中水稻种植2.2万亩，全部为口感更好的晚熟粳稻，预计水稻产量将达1.27万吨，比去年增长1.9%，有力的保障了“米袋子”安全。

最新农情调度显示，随着全国秋粮收获进入扫尾阶段，秋粮旺季收购也已全面展开。国家粮食和物资储备局最新发布，目前，主产区已累计收购超5000万吨。

秋粮迎来丰收的同时，也要谋划来年的粮食生产。眼下，正值越冬前田间管理关键时期，各地正采取有力措施，夯实来年夏粮丰收基础。

初冬时节，安徽省铜陵市义安区胥坝乡农田里播种机轰鸣，麦种和肥料被播进土壤里。

“今年，我的1400多亩小麦全部实行机械化播种，现在种粮省工、省时、省力。”种粮大户高江东开心地说。

“‘三秋’期间，共投入各类农机具1500多台套，主要农作物耕种收的机械化综合水平达到76.97%，其中小麦机播水平超过95%。”义安区农业机械化技术推广站副站长雷钧说。

“秋种计划面积约25万亩，其中油菜播种面积10.86万亩，小麦播种面积10万亩，蔬菜及其他农作物播种面积4.1万亩。”义安区农业农村局相关负责人介绍，截至11月初，油菜播种任务已全面完成，小麦播种面积已完成进度达90%。

“我们将继续组织农技人员前往一线加大秋种指导力度，把有限的耕地资源用足用好、种足种满，为明年丰产丰收夯实基础。”义安区农业农村局局长陈卫国说。

最新农情调度显示，今年冬小麦播种呈现种得足、质量高、出苗好、结构优四个特点。再过二十天左右，冬小麦将集中进入越冬期。“目前，田间管理进展顺利，有力保障了粮食作物安全越冬。”农业农村部相关负责人表示，南方地区也正引导农民充分利用冬闲田，扩种一季作物、增加一季收入。

(责编：孙红丽、高雷)
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