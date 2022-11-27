在大数据、互联网、人工智能塑造的这样一个数字社会中，创新设计如何与产业生态相结合，真正实现从“中国制造”向“中国智造”的转变？在科技创新与艺术创造的连接中，设计如何发挥桥梁作用，体现“人文智性、生活智慧、科艺智能、产业智库”的价值？2022中国设计智造大奖（Design Intelligence Award,以下简称“DIA”）佳作展日前在杭州开幕，本次展览汇集了44个国家和地区的350余件优秀作品，涵盖了国内外设计师们对于工业装备、生活家电、文创用品、数字服务等多个领域最新的探索成果。这个创办于2015年的国际化的学院奖，为我们提供了一个观察和探索设计的功能性、美学性、社会贡献度与影响力的平台。

设计赋能，由制造走向智造

早在2014年10月，时任浙江省省长的李强同志就提出浙江省要推出国际一流的工业设计大奖。在当时的整个世界范围内，工业强国如德、美、法等纷纷面向未来，推出了在工业设计、工业制造领域的新计划，我们中国同样希望能够进入到世界智能制造、智能生产的强国之列，因此，打造一个具有世界影响力的设计智能平台，就显得非常重要。李强省长委托中国美术学院创办国际级工业设计大奖，希望能够依托中国美院的“设计学”学科实力和专业力量，推动当时浙江的制造业的转型升级，从而改变其在全球化代工体系中长期处于加工业的状态，实现“设计赋能”。

中国美术学院院长高世名提出，在当今数字智能时代，我们面临着新的机遇与挑战,数字经济与科技金融的爆发、社交媒体到元宇宙的迭代，让产业生态发生巨变，互联网、大数据、人工智能，也重塑着生产与消费系统，如何把DIA这个平台与长三角区域完备的制造生产体系进一步结合，与数字化转型、数字化改革的社会创新体系相结合，是DIA当前重点着手的问题。

本次大奖赛中“产业装备”与“数字经济”两大类别的作品正展现着这一理念：前者聚焦产业装备的转型升级与生产系统的效能优化等内容，展示设计对于传统产业转型升级、高端装备创新驱动、新兴产业战略发展的助推力，如丽江全景观光旅游列车，以丽江民族艺术文化为基础，打造全球首列全景观光山地旅游列车，让传统与现代发生碰撞，实现了文化、交通、旅游三位一体的融合，力求为中国制造业振兴提供示范模式；后者则关注人工智能、区块链、3D打印、混合现实等前瞻技术的应用，体现设计在虚拟工厂、智慧城市、数字普惠等领域的创新交互价值，例如京东智造云新品孵化平台，可以提供市场趋势洞察、产品设计、智能测款等服务，从而帮助生产制造企业提升新品上市的成功率，更好地实现数字化转型。

“让全世界更加认识到中国在今天设计与制造产业的新形象，这本身就有很大意义，其中评选出来的优秀作品，对我们的产业也是一个重要的导向和标杆。要以设计创新和科技创新实现创新的双轮驱动，多年来我们一直初心不变。”中国设计智造大奖组委会秘书长王昀教授表示。

设计人文，聚焦生活美学

设计进化的历史，可以说就是一部人类生活进化的历史，设计与这个时代的技术和生活息息相关，是一种直面生产生活的创新之学。七年以来，DIA作为大赛平台，其主张逐渐清晰化，强调对日常生活的发明创新和对社会发展的驱动作用，向中国、向世界传递着设计智慧理念，也输出着一种东方智慧的价值观。

如今疫情改变了人们的生活方式，而设计则加速着智能技术与新生活形态的互动。本次“生活智慧”类作品尤其关注社会民生，强调以生活为内驱力，许多作品都展现着设计师对新生活方式的思考，和对用户的人文关怀。例如以重量轻、强度好又环保的镁合金金属材料作为框架的快速折叠床，其面料采用光触媒净化技术，能够通过紫外线照射来抑菌除臭、防污自洁，为职场办公人员提供了缓解压力的方便。

“文化创新”类别的作品同样与我们的日常生活高度关联，它聚焦传统文化的当代复兴，强调绿色可持续发展，不同国家、不同文化背景的设计汇集一堂，体现着极强的包容性和多元性。展区内的“戏出东方”包装设计，不仅可以满足包装功能，而且将东方的影剧、戏剧文化融入其中，展现了传统文化的现代魅力。而作品中的无限循环撕拉直运箱，在使用完后只需拉开撕条，接入下一个纸样，就可以重复利用，实现了绿色循环发展的理念。

“你生产出的不仅是某一个产品，更重要的是对生活方式的一种设计，要重新唤起设计推动社会创新、重新发明日常的一种力量。”高世名院长说，“越来越自动化的社会，导致了我们个人主体性的丧失，在今天，在这样一个数字和智能时代，需要用艺术实践和设计来重新构造起一种设计人文。在此，我也想呼吁对‘数字学科’进行更深入的探索，数字研究的主体并不只是数字物件，也是今天的人本身。这将是通往新型人文学科的重要途径。”

设计协同，开辟创新策源地

如今，创新在各行各业都达到了一定的深度，过去的个体行为越来越难以取得突破性成果，创新逐渐更多地体现为不同组织部门、不同领域之间系统性、体系化的联合。创新联合体的概念也应运而生。本届佳作展的主题为“设计协同”，意为打破人、物、界之间的生长壁垒，建立一种新的融合关系，这体现在许多方面。

目前DIA在中国工业设计领域奖项的国际化程度上已达领先地位，在全世界设立了13个工作站和12个海外分赛区，其评审标准的国际化、作品来源的国际化有目共睹。同时，DIA也受邀多次参加了米兰设计周、东京设计周、伦敦设计周、法国圣埃蒂安双年展等国际知名设计展览活动，上个月，DIA第二次来到荷兰设计周，举办了主题为“桥（Bridge）”的特展，其意即在搭建合作之桥梁，促进国内外各方资源汇聚融合。

DIA作为国际化学院奖，与设计教育的发展也紧密联结。来自各地的专家评委不仅为比赛评审，还会进入到校园、成为学院的讲座导师；在此过程中也有新的实践项目诞生，学院与大的品牌公司合作，举行了一系列创作营。“我们还打算让一些设计创新的企业来和学生进行对接，让他们的技术团队与我们的同学一起合作，”王昀教授介绍道，“在这个过程中可以促进同学的就业与创业，提升整个系统的黏性，使它进一步变成一个产、学、研深度连接的孵化器。”DIA接下来还打算成立设计智造同盟（Design intelligence union，DIU），它既是产业同盟，也是高端研究平台，把优质的生产资源、发展资源连接起来，形成一种新的创新生态、产业生态。

高世名院长在佳作展开幕式上提出，要把所有的创新要素集合起来，把政府、学院、企业以及形形色色的设计人群，把艺术、科技与商业各界力量聚合起来，要打通创新链、产业链和供需链，形成一个“创意-生产-传播-消费-教育协同共创的生态系统”。“无论是DIU还是DIA，实际上都是希望能够让创造力蔓生、焕发出来，不但要形成一个创意的展示、评价、传播区域，更是希望能在长三角打造起一个四通八达、面向全世界的时代创新策源地。”高世名说。

(责编：孙红丽、杨迪)

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