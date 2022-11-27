詹媛

你想不想“看透”地球，弄清楚哪里藏着石油、天然气、金属矿产？何处有岩层断裂，易引发地震？

这可不容易。不过，有了我国自主研发的海空重力仪，就可以给地球做个“CT”，“透视”地下结构了。

海空重力仪，专测重力。地球上的物体，都受重力作用，重力竖直向下，指向地心。在地球纬度、地层中矿藏变化等因素的影响下，不同位置的重力会有细微变化，这也是发现石油、天然气、金属矿产等的重要依据。

也就是说，利用海空重力仪测得的重力数据，就可以分析地下有些什么——如果是金矿、银矿这类密度大的物质，重力就偏大；如果是天然气，那就是空腔，重力自然就小。

我国此前勘探开发大庆油田和胜利油田，重力数据贡献可不小！不过，由于重力变化极细微，有时甚至不超过平均值的百万分之一，对测量环境和仪器的精度要求非常高。可是，以前的普通重力仪，只能在地表使用，到了飞机、轮船上，一晃一颠，就“晕”了，指不准地心，就测不准，没法用。

那海底和高山峻岭下的宝藏，就不找了吗？这些地方的地球物理研究，就这么受限制了吗？绝对不行，得想办法，让重力仪不“晕船、晕机”。

这种技术也有，可就是多年被国外垄断。尤其是高精度的海空重力仪，以前全部依赖进口，且因技术封锁和产品禁运，进口数量非常少，无法满足实际需求。

好在，我们有聪明的航天工程师！他们把火箭、航天器上的惯性姿态稳定、位姿解算这些先进技术，嫁接给重力仪，让它有了稳如泰山的座椅。

乘飞机、上轮船，再摇晃，它也不怕，从此能上天下海，给地球做“CT”。

这个海空重力仪，可是个“优等生”。它由中国航天科工三院33所耗时10年打造，首次参加海洋船载重力测量，就一鸣惊人——实验精度优于1mGal。这说明，它能敏锐捕捉测量点上，地球重力百万分之一的细微差别。

作为科技部重点研发计划项目和国家重大科研仪器研制项目，近几年它在山东、湖北、四川等地开展测量，不仅能在大风干扰、大起伏飞行这样非常不稳定的环境中精确测量重力，还实现了超长待机，连续通电工作211天无故障。在基础重力图测量、油气矿产勘探、地球物理研究等领域发挥了很大作用。

航天工程师们说，下一步，他们还要升级这个海空重力仪，让它精度更高、成本更低、更易携带，在神州大地发现更多宝藏。

(责编：孙红丽、杨迪)

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