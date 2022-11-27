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珠江委与澳门共同开展水利科技交流与合作

王坚
2022年11月27日09:38 | 来源：中国新闻网
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据水利部珠江水利委员会(下称“珠江委”)26日消息，该委已与澳门科技大学开展水利科研交流与合作，并举行了粤澳科技基金项目启动会。

珠江委介绍，长期以来，珠江委发挥珠江河口的地理优势和资源优势，积极探索与港澳科研单位合作共创科技新平台，凝聚优势资源和科研力量，以水利科技支撑粤港澳大湾区建设。

2022年，珠江委与澳门科技大学首次联合申报成功“基于潮汐-浪涌-波浪耦合三维模型的风暴潮高精度预警关键技术—以珠江河口和澳门黑沙湾为例”粤澳科技创新联合资助专题项目，双方在水利技术交流与合作方面取得新突破。

珠江委相关负责人表示，该项目先后在澳门和广东省正式立项，项目研究成果将为珠江河口台风暴潮智慧预报预警、珠江河口水旱灾害防御“四预”平台提供技术支撑。

(责编：孙红丽、杨迪)
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