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创新岗位供给 多地积极拓宽就业渠道

人民网记者 许维娜
2022年11月27日15:16 | 来源：人民网
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稳定市场主体、拓展就业空间、稳定重点群体、促进供需匹配……今年以来，全国各地稳就业政策举措不断，持续提升就业质量。

据了解，今年我国城镇新增就业规模目标为1100万人以上，城镇调查失业率目标是全年控制在5.5%以内。有专家指出，前三季度新增就业人数已经完成全年目标任务的91%，10月份城镇调查失业率为5.5%，与上月持平。

国家统计局新闻发言人付凌晖此前在国新办新闻发布会上表示，尽管经济下行压力较大，但是稳就业政策持续发力，就业形势保持了基本平稳。

事实上，就业形势的总体稳定离不开各项稳增长稳就业政策的加力落实。近段时间以来，一系列聚焦重点群体的稳就业政策陆续发布，如人力资源社会保障部等五部门联合印发文件进一步支持农民工就业创业。与此同时，各地政府积极响应，促进当地群众就业增收。

在甘肃兰州，当地实施减负稳岗行动，推行“免申即享”“不来即办”快捷办理模式，提升稳就业政策落实质效；在安徽桐城，今年共认定青年就业见习基地74家，开发适合青年见习岗位680个；在青海海西，当地发挥全州136个基层公共就业服务站和各类公共就业服务平台作用，开展“就业援助月”等专项活动……

此外，有的地方还在事业单位引进人才方面进行了新模式的探索。以山东省德州市为例，当地引进硕士以上优秀青年人才685人，促进事业单位干部队伍优结构、强素质、增活力。

据了解，德州突出了“三个创新”，一是创新报名方式，市、县“一网同报”，统一报名时间、报名平台；二是创新岗位选择，采取“一人双岗”的报名模式，每名考生可同时报考一个市直岗位和一个县市区岗位，选择机会更多、考取几率更大；三是创新聘用模式，实行“一考双引”，对报考市直部门未被录取、成绩达到合格分数线以上的考生，县市区可与考生进行双向选择，最大限度吸纳优秀青年人才。

就业是经济的“晴雨表”，也是社会的“稳定器”。对此，有专家指出，从走势看，随着稳经济一揽子政策措施加快落地，各方面围绕就业同向发力，就业局势有望继续回暖。

(责编：孙红丽、高雷)
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