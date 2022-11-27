央视网消息：11月27日，神舟十五号发射任务组织全区合练。目前，发射任务各系统已经完成了相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。

早上7时许，在北京飞控中心的统一调度下，酒泉卫星发射中心、西安卫星测控中心以及任务各测控站、船实施联调联控，参试各系统严密组织，系统之间相互配合密切，确保各项程序有条不紊地进行。此外，执行测控任务的远望6号远洋测量船已抵达任务海域展开工作。

此次发射窗口期正值寒冬。为此，发射场气象保障系统、测发系统加紧了气象会商和设施设备状态复查密度。

酒泉卫星发射中心副主任 王学武：针对此次低温发射特点，发射场区各参试系统持续开展设施设备状态复查。从今天全系统器检、全区合练情况来看，火箭、飞船及发射场各系统状态良好，已完成火箭加注前的一切准备工作。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭型号总体主任设计师 常武权：长征二号F遥15火箭自11月21日转场以来，我们按照工作计划，完成了火箭箭上产品与地面设备的电缆连接，完成了火箭各分系统的状态检查，以及火箭全箭的状态检查。通过检查，我们确定火箭本身的状态是非常好的。我们期望着我们的火箭能够顺利把神舟十五号乘组送入太空。

神舟十四号航天员乘组已做好迎接神舟十五号乘组进驻各项准备工作，这也是中国航天员首次在空间站迎接载人飞船来访。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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