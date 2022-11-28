本报记者 朱思雄 祝大伟 郑智文

随着我国农业农村发生深刻变化，作为一种重要的为农服务的综合性合作经济组织，供销合作社正在受到越来越多关注。本报记者走进吉林省长春市，实地探访当地供销合作社和相关企业，见证、调研供销社如何在服务农民生活、推动乡村振兴中发挥作用……

“供销社通过入股农业企业延伸服务农民的功能”

在长春市双阳区齐家镇曙光村，长春铭旺食品公司的全自动大米加工生产线正将新米加工完，然后打包运走……“现在能做到日产150吨大米。”企业负责人邵东祥说，6年前，他在这里建起了大米加工厂，最初年加工能力只有3000多吨，如今已达5万吨，年产值达1.3亿元。

邵东祥还是齐家农民专业合作社的负责人，最初合作社流转土地700多亩，如今扩大到5000多亩，土地托管面积1.5万亩，全部种植水稻。

短短几年间，这家小工厂业已发展成为从事农业生产，粮食收储、加工和销售，土地托管等服务的大企业，凭啥？“得益于我们与供销社的合作。”邵东祥告诉记者，大米加工厂成立不久，便吸引了市级供销社入股，如今发展到省、市、区供销合作社联合占股55%。

“自身能力有限，但供销社通过入股农业企业延伸服务农民的功能。”双阳区双联供销合作社有限公司负责人介绍，供销社入股让企业有了更多发展本钱，有更大能力辐射带动农民。

“供销社网络遍布全国，种子、化肥厂家直销，省不少钱。”邵东祥说，“今年备春耕，一斤化肥比市场价便宜一毛多，一斤种子便宜一块多。”

“供销社给企业解决了农资购买的问题，咱们帮农户代购农资，并且送到田间地头。”邵东祥说，企业有4万吨的库存能力，农民把秋粮先存在库里，看市场行情价格高时结算。

备春耕省钱，秋天卖米省心。“咱们大米包装上还有了供销社的商标。”邵东祥说，企业依托供销社网络以及“供销E家”网络平台，大米销往全国多个城市。

“一斤米最高卖到15元！”这让邵东祥更有底气带动周边农户增收，提供便宜可靠的农资并收购秋粮。目前，企业带动双阳区2300多户农民亩均增收130多元。

现阶段，长春市供销社系统摸索创新了“市级企业+基层社（或县级供销社）+农民专业合作社（涉农企业）”的发展模式，以股份形式注资到各类新型农业经营主体，扶持优质特色农产品，推动乡村产业振兴。

“供销社与村委会联系，与合作社合作助力城乡‘牵手’”

从长春市南关区民康街道西门里社区往西10公里，便到了丰农惠民驿站的云仓；再向西北方10多公里，是绿园区合心镇东安村。

丰农惠民驿站是长春市供销社构建农村商品流通网络的一个载体，西门里社区和东安村被丰农惠民驿站悄然连接在一起……

东安村紧邻市区，靠种蔬菜大棚富裕起来，全村有800多座大棚，年产蔬菜700万斤。

眼下，东安村49岁农民崔海平正忙着在大棚里收获鲜葱。大棚里绿油油一片；鲜葱被放进蓝色塑料袋，整齐地立在空地上，堆成一小片。“一袋13斤，价格是18块钱。”崔海平将大棚里的叶菜卖给收购商的同时，也经常向丰农惠民驿站的云仓配送。

崔海平家的鲜葱一早送到供销社丰农惠民驿站云仓，当天便配送到各大销售终端。供销社丰农惠民驿站云仓拥有1.4万平方米的仓储区，实现线上和线下的智能仓储，内部分为冷冻、冷藏、水果、蔬菜、休闲食品区等区域，共计可仓储700多个品种货物。

在西门里社区，丰农惠民驿站是一个100多平方米的便利店，生鲜日杂品种丰富；蔬菜区，蓝色塑料袋里的小葱，标价一斤2.9元。

“我们努力让农民和市民直接‘牵手’，减少中间运转成本，让价格略低于大型商超，解决农民卖菜难和市民买菜贵的问题。”丰农惠民驿站负责人刘双良说，今年东安村已为供销社的云仓供菜100万斤。

供销社如何打通进村、进社区这“最后一公里”？“供销社与村委会联系，与合作社合作助力城乡‘牵手’。”刘双良说，供销社通过入股农业企业延伸服务农民功能的触角遍及乡镇，从乡镇进入村屯是一个关键环节；另一头的城区，则是社区出场地，驿站以每年的经营收益回馈社区做公益创投等工作。

长春市供销社通过与“社区+村委会”联手共建丰农惠民驿站，实现了农户大棚与市民餐桌的无缝连接。目前，供销社丰农惠民驿站已开办基层社区服务站243家，自提网点2324个，解决就业岗位3000余个，对接农民合作社470多家。

此外，长春市供销社还在长春市内设有2.8万吨库存量的恒温冷库，每年秋天主要收储土豆、萝卜等大宗蔬菜7000多吨，保障城市蔬菜供应，助力稳定基本生活物价。

无论是大宗蔬菜的储备供应，还是日常流通直供，刘双良期盼供销社能够构建好农村商品流通网络，让农产品在全国各地更好地流通起来……

“供销社利用系统优势，进行‘吉字号’农产品品牌推广”

今年，长春铭旺食品有限公司一款大米在第五届供销特色农产品展销会上荣获“供销珍品”称号。邵东祥很高兴，“品牌越响越不愁销路，农产品太需要展示平台了！”

第五届供销特色农产品展销会8月在长春举办，距离展会结束已有3个月，大米的订单纷至沓来……长春市供销合作社是第五届供销特色农产品展销会的主办方之一，在180平方米的长春供销特色农产品展区内，展示展销了粮油、鹿产品、食用菌等特色农产品。展会上省内各市（州）供销合作社专区共有约150家农产品企业、农民专业合作社参展，共42个大类600余种3500多个名优特农产品集中展示、宣传和销售。

展会期间，吉林省供销电商产业园·吉字号农产品推广中心揭牌，展会期间线上线下销售金额总计715.4万元，达成意向性签约金额约7.1亿元。时刻关注展会成果的邵东祥感到很振奋……

近年来，吉林省供销合作社以开展供销特色农产品展销推介活动为抓手，大力推进“吉字号”供销特色农产品品牌建设。“与农民利益联系紧密、农业社会化服务体系健全、流通网格覆盖面广，这些都是我们打响‘吉字号’农产品品牌的优势。”长春市供销社有关负责人表示。

双阳区是全国最大的鹿副产品集散地之一。长春市供销社通过入股梅花鹿深加工企业，推动特色产业，打造“吉字号”品牌。长春市鹿乡华泰生物科技有限公司位于双阳区，主营梅花鹿产品百余种，年加工鹿产品逾200吨。随着长春市供销社投资入股26％、区社入股8％，公司成为双阳区供销社社有企业。2020年，在长春市供销社支持下，华泰投资300万元成立了供销社鹿产品服务中心，搭建梅花鹿三产融合平台。

“在引进技术、资金、客户的同时，供销社利用系统优势，进行‘吉字号’农产品品牌推广。”公司车间主任梁雪丽说，供销社重点打造的公共品牌让企业受益良多。

如今，长春市供销社聚焦“吉字号”品牌建设，通过网络电子商务、土地托管、金融服务和冷链物流项目发展，在为农业农村服务中发挥供销力量，闯出服务“三农”新天地。

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 06 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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