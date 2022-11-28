中投公司境外投资净收益率达14.27%

本报电 中国投资有限责任公司日前发布的2021年度报告显示，按美元计算，该公司2021年境外投资净收益率为14.27%；过去十年累计年化净收益率为8.73%，超出十年业绩目标约296个基点。截至2021年底，中投公司总资产达1.35万亿美元，净资产1.25万亿美元。报告显示，在国有金融资本及股权管理方面，中投公司全资子公司中央汇金深化体制机制改革，增强核心竞争力；在投资管理及能力建设方面，中投公司坚守长期机构投资者的定位，优化投资布局，积极发挥国有金融资本战略支撑作用，加大服务实体经济力度，助力经济社会高质量发展。

（葛孟超）

兴业银行青岛分行服务制造业发展

本报电 兴业银行青岛分行坚持把服务实体经济转型升级作为主战场，聚焦先进制造业、战略性新兴产业、新型基础设施等新领域，以普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融等创新服务，助推现代化产业体系建设。该行围绕智能家居、轨道交通、汽车、海洋装备制造等重点领域需求，以“链长制”深入推进“一链一策”精准服务。针对制造业发展的薄弱环节及受疫情影响的制造业企业，该行积极落实延期还本付息、制造业中长期贷款利率补贴等举措，及时做好融资接续和扶持。今年9月人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款以来，该行已储备对接设备更新改造项目近10亿元，并在青岛股份制银行中率先落地两笔设备更新改造贷款。截至目前，该行制造业贷款余额71.53亿元，较年初新增超15%。

（郑友清）

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 18 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)

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