本报北京11月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日发布的数据显示，1至10月份，装备制造业利润同比增长3.2%，增速较1至9月份加快2.6个百分点，连续6个月回升；10月份当月利润增长25.9%，实现快速增长。

随着装备制造业利润明显回升，工业企业利润行业结构不断优化。1至10月份，装备制造业利润占规上工业的比重为32.2%，较1至2月份提高7.1个百分点。装备制造业全部8个大类行业利润均较1至9月份改善。

分行业看，前10月，电气机械行业受新能源产业带动，利润大幅增长29.0%，增速加快3.7个百分点；铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长13.7%，增速加快4.2个百分点。随着促进汽车消费政策持续显效，汽车销售保持较快增长，带动行业利润增长0.8%，今年以来累计利润首次由降转增。

1至10月份，随着稳外资政策持续发力，外资和中小企业利润有所改善。外商及港澳台商投资企业利润同比降幅较1至9月份收窄1.7个百分点，连续3个月改善。从当月看，10月份外商及港澳台商投资企业利润同比增长9.4%。今年以来，帮扶中小企业纾困解难有关政策落地见效，1至10月份中小企业利润同比增长1.4%，持续保持增长。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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