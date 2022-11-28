人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

前10月装备制造业利润明显回升

2022年11月28日06:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京11月27日电  （记者陆娅楠）国家统计局27日发布的数据显示，1至10月份，装备制造业利润同比增长3.2%，增速较1至9月份加快2.6个百分点，连续6个月回升；10月份当月利润增长25.9%，实现快速增长。

　　随着装备制造业利润明显回升，工业企业利润行业结构不断优化。1至10月份，装备制造业利润占规上工业的比重为32.2%，较1至2月份提高7.1个百分点。装备制造业全部8个大类行业利润均较1至9月份改善。

　　分行业看，前10月，电气机械行业受新能源产业带动，利润大幅增长29.0%，增速加快3.7个百分点；铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长13.7%，增速加快4.2个百分点。随着促进汽车消费政策持续显效，汽车销售保持较快增长，带动行业利润增长0.8%，今年以来累计利润首次由降转增。

　　1至10月份，随着稳外资政策持续发力，外资和中小企业利润有所改善。外商及港澳台商投资企业利润同比降幅较1至9月份收窄1.7个百分点，连续3个月改善。从当月看，10月份外商及港澳台商投资企业利润同比增长9.4%。今年以来，帮扶中小企业纾困解难有关政策落地见效，1至10月份中小企业利润同比增长1.4%，持续保持增长。

(责编：赵欣悦、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
部分地区降温18℃以上 中央气象台发布寒潮橙色预警
　　人民网北京11月27日电 （记者杨虞波罗）今日18时，中央气象台发布寒潮橙色预警。中央气象台预计，11月27日夜间至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。…
多方探索融合创新赋能 营造数字生态治理新环境
　　人民网北京11月27日电 （记者许维娜）数字经济事关国家发展大局。国家“十四五”规划给出明确指引，要营造良好的数字生态，助力数字政府、数字经济和数字社会等各领域数字化转型。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部