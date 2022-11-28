本报记者 廖睿灵

为确保辖区冬季高峰用电期间稳定供电，南方电网贵阳供电局工作人员对供电区域内1000余条配电网线路实现测温特巡全覆盖，全面掌握设备及线路的运行状况，保障配电网安全可靠运行。图为工作人员在贵州省贵阳市乌当区新添寨检查电力设备。

代元富摄（人民视觉）

安徽省安庆市怀宁县供电公司切实保障民生、公共服务和重要用户用电，因地制宜加强城乡电网建设，助力新型城镇化和乡村振兴。图为近日该公司工作人员在怀宁县三桥镇检修变电站，提升乡村供电保障水平，备战迎峰度冬。

程 平摄（人民视觉）

中国电力企业联合会近日发布的《2022年三季度全国电力供需形势分析预测报告》显示，综合考虑国家稳经济政策措施、冬季气温预判等，预计今年四季度全社会用电量将延续平稳增长态势，全年全社会用电量同比增长4%至5%。

报告认为，根据电力需求预测，综合考虑中长期交易合同边界、新投产装机、跨省跨区电力交换、发电受阻及合理备用等因素，预计迎峰度冬期间全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。分区域看，预计迎峰度冬期间华北、东北区域电力供需基本平衡；华东、华中、西北、南方区域电力供需偏紧。

四季度是电力行业迎峰度冬的关键期。为确保安全平稳度冬，报告提出几点建议：一是保障电力燃料可靠供应。继续加大煤炭先进产能释放力度。鼓励保供煤矿应急增加产能。对煤炭资源大省开展中长期合同签订情况的督查，提高长协兑现，确保电煤稳定供应。同时，加强煤质监督管理工作，加大对迎峰度冬期间电力供应偏紧地区，如云南、贵州、湖南、四川、广东、浙江、上海等地电煤、发电用燃气的合同履约的执行力度。

二是对煤电价格成本的有效疏导给予政策支撑。协调督促各地区严格落实发改价格〔2021〕1439号文件，确保煤电价格切实上浮到位，疏导煤电企业成本。对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价，尽快缓解企业经营困难形势，提升保供能力。出台涉高耗能企业落实市场交易电价管理清单，禁止对涉高耗能企业开展优惠电价的交易。

三是充分发挥电网优化资源配置的作用。充分发挥大电网平台优势，用好省间电力现货市场，加大跨省跨区电网错峰支援、余缺调剂力度。加强与气象、水利部门合作，持续跟踪、关注重点水库的蓄水进度，合理安排水电发电，统筹协调冬季保供和蓄水保水。加快迎峰度冬重点输电通道工程的建设，确保按期投产、发挥作用。推动数字化技术与电网发展深度融合，持续优化电力发输变配用全过程，进一步提升电网传输能力。

四是保障电力稳定生产。积极对接煤炭生产省份，加快入冬储煤工作。加强在役机组运行管理，减少非计划停机、受阻情况，保障机组稳发满发。上海、浙江、广东等燃气发电占比较大的省份做好燃气资源调配、机组运维等工作，保障燃气发电顶峰能力。四川、云南等水电大省做好蓄水保水工作，为迎峰度冬打好基础。

五是做好需求侧管理，引导社会提高节能节电意识。完善有序用电管理机制和有序用电方案，确保可调节负荷规模足额覆盖电力供需缺口。尽快出台需求侧响应市场化机制，激励用户主动参与系统调峰、调频等需求响应。大力宣传节能知识，倡导低碳环保生活，增加全民节约意识和生态意识。

(责编：赵欣悦、牛镛)

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