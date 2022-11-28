新华社杭州11月27日电（记者于佳欣、屈凌燕、王聿昊）在制造业领域，“标准”有多重要？日前，在浙江义乌举办的第28届中国义乌国际小商品（标准）博览会上，标准主题馆里的不少展台引人注目，本次卡塔尔世界杯授权的纪念球生产商——义乌市奥凯体育用品有限公司就是其中之一。

走进奥凯公司展区，整面墙上陈列着各色竞赛用足球。一块“浙江制造”标准先进技术指标的“品字标”摆放在显著位置。记者看到，在竞赛用成年足球方面，企业产品的弹性、气密性、冲击后变形值3个指标，均高于国家标准。

该公司创始人吴晓明指着一款足球说：“别看一个小小的足球，材质、印刷、圆度、气密性、反弹高度、耐冲击性能、防水性等等，每一项都有‘标准’这把尺来衡量。”

竞赛用成年足球团体标准的主要起草单位就是奥凯公司。自标准2021年发布以来，企业的产品已先后被西班牙某联赛和韩国、日本等企业采购，成为浙江省运会的指定比赛用球。

“我们有过硬的产品质量和生产技术，完全有能力去制定自己的标准。”吴晓明感慨道，“小商品借力标准也能打开大市场、实现大发展！”

有了标准引领的美妆产业会焕发怎样的光彩？在浙江蝶妃化妆品有限公司展台上，一盒盒眼影引人驻足。这些色泽丰富、用烤粉做成的眼影，定位海外中高端市场，主要出口欧美国家。

浙江蝶妃化妆品有限公司销售部经理池翠芳告诉记者，烤粉与压粉做出的产品相比，看上去别无二致，但工艺大为不同。烤粉通过高温烘焙制成，不仅外观上粉质更加细腻，颜色更加闪亮多元，配方也更简单、更安全。

蝶妃公司也是浙江化妆烤粉团体标准的起草单位。据了解，蝶妃公司已拥有16项发明、实用新型相关专利技术。已成立实验室和检测公司的蝶妃，将从源头提高质量标准和检测水平，谋划拓展更广阔的海内外市场。

在另一处展台前，一只兔子造型的饰品即将通过3D打印“诞生”。远处墙上挂着的3D打印版梅兰竹菊灯饰创意十足。但企业的拳头产品不是3D打印机，而是自主研发生产的3D打印高分子合金耗材。

“我们一直做传统大型亮化产品，后来针对用户对个性化、小型产品的需求，开发出户外3D打印产品。”杭州勇电照明有限公司销售部部长丁士艳说，用作户外亮化的3D打印和普通3D打印不同，对材料的抗紫外线、耐高低温、阻燃等标准要求更高，这倒逼公司研发生产出专供户外亮化的新型3D打印材料。

为不断提高产品质量，公司一年研发投入约2000万元，产品中近八成用于出口。“这一技术在教学道具和研发用模型方面大有用处，我们看好市场前景，也会进一步开拓国内市场。”丁士艳说。

“品字标”是浙江省2014年创建的“浙江制造”区域公共品牌，也是浙江制造业高品质高水平的代名词。截至目前，浙江省发布“浙江制造”标准2791项，通过“浙江制造”认证的企业2910家，多数企业被认定为专精特新“小巨人”、“隐形冠军”、高新技术企业。

(责编：王震、陈键)

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