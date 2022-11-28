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盐城：473亿元新项目签约，谱写中韩合作新篇章

莫鑫
2022年11月28日08:25 | 来源：新华社
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　　江苏省盐城市是中国较早开展对韩经济合作、韩资最为密集的城市之一。从20世纪90年代初第一家韩资项目落户至今，起亚、摩比斯、京信等近千家韩资企业相继落户，韩企在盐总投资突破130亿美元，协议注册韩资53.8亿美元，实际使用韩资21.1亿美元。韩国已成为盐城第一大外资来源国和第一大贸易合作国。

　　近日，以“畅通合作，共赢未来”为主题的第四届中韩贸易投资博览会暨江苏—韩国经贸合作交流会，在盐城国际会议中心开幕。本届博览会开幕式首次采用双会场模式，分别在盐城、首尔设置会场，进行实时连线直播，中韩等国政府机构、专家学者、企业代表等500余人出席开幕式。

　　开幕式现场进行了重大项目签约仪式，共有21个项目现场签约，总投资约473亿元，涵盖外资项目、内资项目、贸易类项目等多种类型。《江苏省商务厅 盐城市人民政府 盐城经济技术开发区继续共建江苏省驻韩国经贸代表处协议》也在现场签订。

　　自2019年以来，中韩贸易投资博览会已成功举办三届，围绕中韩区域合作的热点，通过展览展示、交流洽谈、项目对接等多种形式，开展多领域交流与合作。三届博览会累计参展商、采购商、专业观众10万人次，贸易成交额约55.5亿美元，签约产业项目191个、总投资额近2300亿元。国家商务部将该博览会列入中韩产业园合作机制，为中韩地方政府、商协会团体和工商企业提供了高层次、多角度、国际化的对话机制和合作平台。

　　本届博览会展会与往届相比，在展出形式、龙头企业、产业类别、供需合作、文化交流等方面又有新提升，共设中韩产业园形象主题展区、友城及商贸展区、中韩餐饮体验区和户外汽车展区等4个展区，SK、MBS、起亚等韩国龙头企业，法国佛吉亚等世界500强跨国集团，以及比亚迪、通威、韩国IA等行业领军企业纷纷参展。

　　博览会期间还安排了第四届“一带一路”商协会圆桌会议（盐城）峰会、第二届中韩（盐城）跨境电商高质量发展论坛、江苏—韩国新能源汽车产业合作对接会等平行活动，这些活动的开展将为中韩两国持续深化重点产业、重点领域的务实合作，营造中韩两国合作交流的浓厚氛围提供助力。

　　今年是中韩建交30周年，也是中韩（盐城）产业园成立5周年。中韩（盐城）产业园是长三角地区唯一一家对韩合作的国家级载体平台，五年来，盐城坚持将其作为盐城开放发展的主阵地与对外开放合作平台。“希望本次活动能够为深化中韩贸易合作注入新动能，让双方的友谊之路越走越长，越走越宽。”盐城市委书记徐缨谈到她的希冀。

　

(责编：王震、陈键)
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