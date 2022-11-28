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神舟十五号任务进行最后一次全区合练

2022年11月28日08:36 | 来源：新华社
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　　新华社酒泉11月27日电（李国利、奉青玲）神舟十五号载人飞行任务27日进行了最后一次全区合练和全系统气密性检查。目前，火箭、飞船及发射场各系统状态良好，已完成火箭加注前的一切准备工作。

　　当日的酒泉卫星发射中心迎来风雪交加的低温天气，最高气温降至零度以下。这是酒泉卫星发射中心在神舟四号发射任务之后，第二次在冬季严寒天气执行飞船发射任务。

　　低温环境对处于室外的加注供气、非标塔勤设备性能会产生不利影响，给飞船和火箭等飞行产品的空调保障增加了难度，也让发射场供配电等能源供应系统面临严峻考验。为此，发射场从技术、管理、质量和操作等方面深入分析识别风险隐患，制定防控措施和应急预案，开展专项设备复查、运行检查和应急处置演练。

　　平台指挥刘阳带领岗位人员对发射塔上的窗口、平台进行封堵、防雨、保暖等一系列有利于空调系统升温的工作，保证火箭对环境温度的要求。中心气象室工作人员也多方着手，通过风云卫星、探空气球、多普勒雷达等气象装备，加紧进行气象监测和气象会商，确保为任务指挥部的科学决策提供及时准确的气象预报。

　　“我们对发射月近40年能够影响到发射的气象因素进行了专题技术准备，对大于10米的地面风和大于60米的高空风及低于零下20摄氏度的低温天气逐一进行了归纳总结。”发射场首席气象预报专家李兴东说。

　　神舟十五号船箭组合体运抵发射区后，已经完成了飞船和火箭功能检查、匹配检查，组织了全系统发射演练，后续将按程序进行火箭推进剂加注和发射工作。

　　“针对这次低温发射特点，发射场各系统持续开展设施设备状态复查，我们有准备、有信心、有能力完成发射任务。”酒泉卫星发射中心副主任王学武说。

(责编：王震、陈键)
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