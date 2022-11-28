新华社北京电（张泉、高维祺）由第二次青藏科考队“气候变化与生态系统碳循环”科考分队自主研发的“贡嘎”大气碳反演系统日前通过“全球碳计划”认证，为国际碳收支评估提供中国系统与中国数据。

记者从11月23日举行的第二次青藏科考“气候变化与碳循环”主题学术交流活动上获悉，“贡嘎”凭借其优越的反演精度，成功进入“全球碳计划”四大先进系统行列。

“全球碳计划”是专门致力于全球碳循环研究的国际非政府组织，过去10多年来每年公布主要温室气体的全球收支报告，其成果是联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第五、第六次评估报告以及国际气候变化政策制定的科学基础。

据介绍，大气碳反演是指根据可获取的二氧化碳浓度观测数据，反推(或者估算)全球或区域的碳排放与吸收量，是开展国际碳收支评估的关键环节。此前，由于缺乏自主研发的碳收支评估模式，我国科学家在“全球碳计划”中主要扮演基础数据贡献者的角色。

“这一成果标志着我国科学家在全球碳收支评估中的角色正由数据贡献者向大气反演领域引领者转变，将有力提升我国在全球碳收支报告以及气候政策制定中的话语权。”中科院青藏高原所副所长朴世龙院士说。

中科院青藏高原所研究员田向军介绍，“贡嘎”系统设计了独创性双通道优化框架，可实现二氧化碳通量与浓度误差的有效分离、联合同化，确保系统的反演精度。“贡嘎”系统还可灵活转化为国产碳卫星验证平台，贯通碳卫星设计、发射与应用的全流程技术链条。

未来，科考分队将构建全球-全国-青藏高原“贡嘎”多要素反演体系，深度参与国际合作，努力在国际碳收支盘点中做出更大贡献。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经