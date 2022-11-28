新华社成都电（记者江毅、张超群、吴晓颖）如何打破制约科技成果转化的“中梗阻”，让一个个科技创新成果从实验室走向生产线？绵阳科技城创新体制机制，从高校、科研院所、科技型企业遴选青年骨干挂职地方担任科技助理，发挥熟悉科研、企业的优势，推动科技成果走出实验室、走向生产线，有效解决当地科研和市场“两张皮”“大科技小产业”等问题。

几天前，在四川中物材料股份有限公司一条安装调试的生产线旁，“90后”科技助理、四川中医药高等专科学校的田勇博士既紧张又期待。田勇跟踪的“高性能苯基硅橡胶产业化”技术，从研发成果转化为年收益超亿元的8条生产线，只用了不到半年时间。

科技成果转化涉及技术供给、企业承接、金融支持等诸多因素。过去，因为企业和科研院所沟通不畅，科研成果转化犹如“盲人摸象”。在科技助理田勇等人的帮助下，该项目顺利获得了800万元的科技金融贷款，转化工作大大提速。

今年2月，绵阳启动科技助理遴选工作，先后从科研院所、高校和企业选拔出53名懂科研、懂管理、懂市场的科研工作者担任科技助理，合力推进科技成果转化、关键核心技术攻关、“招院引所”等工作。科技助理们分头实地调研了248家创新主体，面向629家重点创新企业的科技创新需求开展问卷调查，整理出315项内容，从企业创新需求入手，摸清企业技术痛点，有针对性地匹配院所科研成果。

“科技助理切实把脉科技创新的顽疾，推动院所、高校、企业的创新资源、人才资源、技术资源共建、共享，打通创新供需‘两端’，加快把科技资源优势转化为高质量发展的强大动力。”绵阳市科技局局长赵琳说。

科技助理朱玉玉教授是西南科技大学信息工程学院副院长。一天之内，他促成西南科技大学分别与长虹集团、九洲集团围绕科研成果与转化、项目合作与发展举办了对接会。除了积极牵线搭桥，朱玉玉将更多精力花在“招院引所”以解决当地创新要素集聚不充分的问题上。他和其他科技助理们共同参与到绵阳市“招院引所”专项支持政策的制定中，促成全国多地多个项目和创新团队落户绵阳。“当好院、政、企三方合作的‘桥梁’，持续跟踪对接项目的最新进展，要更科学、有效地摸清科研院所、高校和企业在‘招院引所’、关键核心技术攻关、成果转化、创新平台等方面的需求，从而寻求破解难题的‘解法’。”朱玉玉说。

绵阳市科技局介绍，通过科技助理“穿针引线”，截至10月底，已为当地重点创新企业解决了140余项问题，促成15项技术合作协议，成功转化9项科技成果，助力科技企业贷款5600万余元。

(责编：王震、陈键)

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