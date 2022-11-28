商意盈、顾小立、崔力、王聿昊

一条丝链动全球纺织，一块布领跑发展之路。浙江省绍兴市柯桥区，从摇着船橹的“水上布市”，到大胆开辟“马路市场”，再到建设“国际纺都”，把一块布做到极致。

30年前，这里被冠以“中国轻纺城”。由此带动的柯桥发展史，是传统与现代碰撞后资源集聚整合和发生乘数效应的过程，也是一个在改革开放和全球化背景下波澜壮阔的时代故事。

2022新丝路故事汇·柯桥论坛11月15日至16日在柯桥举行。浙江是“海上丝绸之路”的重要出发地，如今，柯桥在“一带一路”倡议的带动下正在快速发展，犹如新丝路上闪耀的一颗“明珠”。

丝和布里的大乾坤

中国的市场经济之路是一个非凡动人的故事。

——罗纳德·哈里·科斯《变革中国》

丝除了织成布，还能做什么？“可上九天，可下五洋。”浙江省现代纺织技术创新中心副主任戚栋明，用一句形象的比喻给出了答案。

何谓“可上九天”？戚栋明说，工业丝已用在了国产“大飞机”上。

航空级玻璃纤维棉毡，又称“飞机棉”。它常常用在飞机的舱内装饰板和蒙皮之间，如同为飞机穿上了一件“棉衣”，起到隔热、隔音、阻燃、防潮等作用。在浙江省现代纺织技术创新中心与合作单位的联合攻关下，国产航空级玻璃纤维棉毡及其复合材料品质得到大大提升，逐步突破了国外在该领域的垄断。

何谓“可下五洋”？一条条由无数工业丝构成的深海系泊缆绳，守护着“深海一号”海上油气作业的每一个日夜。依托该中心技术研发的缆绳，既有着堪比钢铁的强度，也有着充分灵活的韧性，还能经受住长期的海水腐蚀与风暴侵袭。

高等级碳纤维、耐热型高强PBO纤维、可植入医用纺织材料……尽管在柯桥正式挂牌成立的时间并不长，浙江省现代纺织技术创新中心正用一项项成果与突破，勾勒出纺织业“明天”的动人图景。

不断攀登新高度，探索更多“从无到有”的新可能。30年来，柯桥纺织人内心深处这股敢打敢拼的坚强意志，从未改变。

“1990年，25岁的我揣着从亲友那借来的3万元钱，只身来到这里做布匹生意。”说起当年的创业情景，绍兴恒元纺织有限公司董事长茅元根记忆犹新。

“那时候马路还没有通，都是乌篷船把布从厂里运过来，我们在河边叫卖，卖的就是当时比较流行的涤纶布。”茅元根说，中午一般都顾不上吃饭，“因为实在生意太忙”。

1992年，“绍兴轻纺市场”更名为“中国轻纺城”，成为全国首个冠之以“中国”的轻纺专业市场。“当年大家完全是凭着一股‘肩挑手扛’的坚持，才让柯桥的布走进了千家万户。”浙江省印染行业协会会长李传海说。

20世纪末，亚洲金融危机爆发。柯桥区政府开始引导企业国内国外“两个轮子一起转”，努力开拓国际市场。然而，不少企业的外贸出口之路，并非从开始就一帆风顺。

“2002年，我们的企业想打开一个西方国家的市场，但对这个国家的环保标准没有弄清楚，弄错了印染染料，一笔100万美元的贷款收不回来。”李传海说，从此以后，柯桥纺织人牢牢记住了一条“教训”：生产标准不能“坐井观天”，要弄清国际贸易规律，和国际先进水平接轨。

印染企业在柯桥纺织业中占有相当大的比重。19岁就在自家印染企业工作的浙江盛兴染整有限公司董事长徐华良，向记者描述了20多年前他进入厂房工作的第一印象：“地上都是一摊子水，空气里烟雾缭绕的，混合着一股难闻的气味。”

2010年前后，柯桥区政府下决心把印染的环保“短板”补上，推动印染集聚、设备换代、产品升级，从量的扩张转向质的提升，拓展延伸产业链，加速沉淀“印染+市场”的比较优势。

“印染企业搬迁集聚前，本地印染企业有236家，到2018年该项工作基本完成时，这个数量下降到了108家，但企业设备档次提高了，产品附加值提升了，也为地方创造了更多税收。”李传海说。

在一代代柯桥纺织人的努力下，柯桥如今的纺织商贸稳健发展，真正了实现从“步满全球”到“布满全球”，成为亚洲最大的布匹专业市场所在地、世界最大的纺织贸易集聚地，构筑起开放协同、集群联动的大纺织经济格局。

今天的柯桥区，集聚了3.2万家市场经营户以及完备的纺织产业链，年纺织品出口额超过千亿元，贸易覆盖全球192个国家和地区。今年1至9月，柯桥全区外贸出口966.7亿元，同比增长25.9%，其中面向“一带一路”沿线国家和地区出口562.23亿元，同比增长28.2%。

一组组数据，揭示了中国轻纺城30年来的发展变化：市场年成交额从1992年的16.6亿元增长到2021年的3040.56亿元，营业用房从1992年的2213间增长到目前的2.9万间，注册经营户从1992年的1879家增长到目前的3.4万家……

转型升级始终在路上

遍地英雄皆凡人，商业回归到世俗的本意。

——吴晓波《激荡十年 水大鱼大》

中国轻纺城发展的30年，正是中国经济飞速发展的30年。这里有从“草根经济”向“树根经济”转变的筚路蓝缕，有千千万万“蚂蚁雄兵”的奋力突围，也有与时俱进中的“壮士断腕”，有残酷竞争下的大浪淘沙。

市场经济自有其发展规律，充满着汗水、泪水和欢笑的转型升级路，柯桥纺织企业走了30年，至今屹立于鉴湖之畔。这些在全球市场愈战越勇的企业，既有各自独门秘籍，也有规律性的发展之路。

——拥有最灵敏的市场嗅觉，不仅能迅速发现商机，也促使柯桥纺织面料企业不断更新迭代产品和设计。

浙江大树纺织科技有限公司总经理邵灵彬2016年从父亲手中接过班，一直在不断迭代升级新产品，还从世界各地招募来顶尖设计师，不断丰富产品线和客户服务。从做面料到做成衣，到做自己的品牌，他说“就仿佛一直在登山”。

“从2016年开始给面料做升级，刚开始的几年是很痛苦的，纺织面料在向高端突破的时候，研发成本很高，走的弯路也很多，但是都需要坚持熬过这个阶段。”他说。

通过产品和理念的价值创新，走差异化发展之路，2020年，他的企业被授予“国家醋酸及聚酯时装面料产品开发基地”称号。高端醋酸、时尚印花、高端涤纶、时尚交织等四大品类面料产品远销美国、东南亚、中东等海外市场。

——不断提升产品科技含量和智能化水平，做到“人无我有，人有我优”。

近年来，以新材料为突破口，将原创设计和绿色环保融入产品，浙江金晟纺织有限公司走出了一条贯通产业链上下游的可持续发展之路。总经理金焕根介绍，“竹纤维是一种以竹为原料的天然环保型绿色纤维。现在人们越来越重视健康，我们目前也在和科技单位合作，将新成果、新材料应用到生产当中，开发更多以健康为主的产品。”

浙江越新印染有限公司董事长濮坚锋表示，他们聘请了专业公司为企业量身打造“数字大脑”，“现在，我们已实现生产的智能监控、智能排产和质量分析。通过这些数据，我们可以追溯生产环节、优化生产流程，实现管理的自动化和数字化。”

数据显示，柯桥全区印染企业在智能化技术改造方面的投入每年都在4亿元以上。目前，柯桥印染企业国际先进设备比重达到60%以上，重点印染企业CAD技术普及率达100%，全区印染行业亩均税收提高至23.5万元。

——从纤维到成衣，柯桥拥有最完整的纺织产业链，也有“市场+产业”的独特抗风浪能力。

从上游的聚酯纤维、化纤原料，到中游的织造、染整，再到下游的服装、家纺和轻纺市场等，柯桥纺织拥有一条完整的产业链和市场产销体系。当疫情肆虐全球，全球部分区域纺织产业链断裂，而柯桥则以良好的产业基础、稳定的产业结构、强大的产业韧性优势，积极灵活调整应对，为维持全球纺织产业链顺畅运转发挥了重要作用。

——立足双循环，用好互联网，不断拓宽销售渠道。

今年上半年，中国轻纺城面料市场成交额935.3亿元，网上轻纺城市场成交额403.4亿元，分别同比增长8.42%、15.19%，成绩亮眼。

今年以来，柯桥大力推进“数字轻纺城”和“数字物流港”两大项目建设，做好跨境电商和市场采购贸易方式两大试点，积极举办云展会、云对接、云直播、云发布等线上活动，同时深化“一带一路”、RCEP贸易通道，开办“外商集市展”“代参展”等，全力打造国际化的营商环境，提升国际影响力和话语权，拓宽销售渠道，助力外贸实现新飞跃。

——提升品牌意识和营销能力，增强话语权。

“上一辈柯桥人做纺织，大多都是夫妻店，而我们这一代人做纺织，则需要有团队、有技术。当下的国际分工和国际环境给纺织产业带来的考验和挑战与上一辈创业时面临的周遭境遇已完全不同，所以我们要向产业链高端进军，打造自己的品牌。”邵灵彬说。

越来越多的柯桥企业在用更加完备的产业链供应链体系、优良的产品品质和完善的客户服务以及“想客户所想，急客户所急”的思维，与国际最顶尖的、最前沿的面料同台竞技，找寻柯桥纺织产业面向未来的创新点和希望。

绍兴七夕进出口有限公司总经理胡斌最引以为豪的事，就是斩获各个国际高端品牌的订单。他说：“我们有外贸、有工厂，有高品质的产品和配套完善的服务，这些都无疑是我们参与国际竞争时的底气。”

“国际纺都”续写开放新篇

我们的改革共识已经坚不可摧，我们对未来始终心存炙热的渴望。

——胡宏伟《中国模范生》

“中国轻纺城的30年，我见证了其中的23年。”韩国商人金基龙1999年来到柯桥，他说刚来柯桥时这里还很落后，“我当时想的是干两年就回去了，可这里每天都在发生改变，高楼大厦越来越多，纺织产业和产品也在不断升级。两年之后我想要不再待几年吧，没想到就来了20多年。”金基龙说。

如今，金基龙在柯桥有了稳定的事业和生活，主要对韩制销皮塑用品。他还当起了柯桥“洋娘舅”，作为一名外籍调解员，协助柯桥区法院送递涉外商事案件法律文书，参与涉外商事纠纷调解，助力柯桥社会治理。

金基龙是无数在柯桥工作生活并且深度融入这里的外商缩影。在柯桥，最多的时候有近5500名境外采购商常驻，有1100多家境外企业代表处常驻，平均每天有10万客商在此采购。

初冬时节，位于柯桥区的兴发化纤集团有限公司下属企业的生产车间内，纤维生产设备正开足马力运转，机械臂将一批批装箱完毕的化纤产品搬运至指定位置。很快，这些产品就将漂洋过海，发往全球各地市场，而其中，“一带一路”国家和地区增长后劲强劲。

“一根根小小的化纤丝如今已经站稳脚跟。”兴发集团董事长李兴江说，2021年兴发面向“一带一路”国家和地区产品的出口额超过2亿元人民币，在常规品种以外，他们还在往高端化纤产品方向做市场拓展。

从“步满全球”到“布满全球”，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，始终是中国轻纺城发展历程的生动注脚。

作为交流平台，这里定期举办世界布商大会、柯桥时尚周、绍兴国际纺织品博览会等行业交流活动，持续提升中国纺织品的技术水平和国际影响力。

2018年，首届世界布商大会在柯桥举办。在这次以“合作共赢·责任发展”为主题的大会上，世界布商大会理事会成立，作为世界布商大会永久举办地的柯桥，向世界发出了“世界纺织看中国，中国纺织在柯桥”的邀约。与此同时，柯桥区政府还发布了“丝路柯桥·布满全球”行动计划，提出将努力构建纺织产业链合作体系，促进各国纺织产业的文化融合与创新发展，让全球纺织业焕发出新的生机活力。

激发市场主体活力、推动对外开放水平，离不开构建一流的营商环境。为了进一步方便企业办理外贸出口相关业务，柯桥区在外贸企业密集区设立了外贸共享客厅。这个围坐式的“共享客厅”整合了原产地签证打印、银行、出口信保和商事调解宣介等业务，成为柯桥外贸服务的新窗口。“为了方便企业的临时办公和商务洽谈，我们还提供了工作区、会议室等共享设施，企业可以预约免费使用。”柯桥区贸促会副会长吴萍说。

近几年，受疫情影响，国内纺织企业出国参展受阻，柯桥区商务局推出“代您出海”项目，通过委托驻外的分支机构、合作伙伴、华人华侨，代替柯桥企业参展。在今年7月举行的中国纺织品服装贸易展览会（纽约展）上，30家柯桥纺织企业正是通过这一项目，携1200余款优质产品“亮相”。3天展期内，企业的展品被扫码5365次，剪样百余次。借助“代出海”，企业实现了海外生意“看得见、摸得着、谈得好”，市场得到不断拓宽。

努力让中国纺织品“走出去”的同时，柯桥也将世界领先技术“引进来”。2018年，柯桥在意大利米兰设立“丝路柯桥·米兰馆”，集中展示柯桥最富创新性和时尚性的面料产品。2020年，米兰在柯桥设立“米兰·柯桥馆”，这里也成为意大利高端面料在中国的展示和交易中心。开放包容的柯桥，用一块布跨越山海，续写多姿多彩、熠熠生辉的丝路故事。

时至今日，中国轻纺城已成为全球规模最大、产品最齐全的纺织品集散中心之一。2021年，中国轻纺城线上线下总成交额突破3000亿元，连续多年位居全国同类专业市场首位。

“我们要深化实施开放强市战略，进一步融入‘一带一路’，深度参与全球的产业分工与合作，加快建设‘内聚外联’的开放之城。”绍兴市委书记盛阅春说。

(责编：王震、陈键)

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