新华社杭州电（记者顾小立、王聿昊）眼下，位于浙江省绍兴市柯桥区的浙江兴发化纤集团有限公司下属企业的生产车间内，纤维生产设备正开足马力运转，机械臂将一批批装箱完毕的化纤产品搬运至指定位置。很快，这些产品就将漂洋过海，发往全球各地。

“一根根小小的化纤丝，如今已在‘一带一路’国家和地区站稳脚跟。”浙江兴发化纤集团有限公司董事长李兴江说，2021年公司面向“一带一路”国家和地区产品的出口额超过2亿元人民币，在常规品种以外，他们还在往高端化纤产品方向做市场拓展。

同在柯桥做纺织品生意的绍兴木林森纺织有限公司总经理黄勇，他的企业也在对“一带一路”国家和地区贸易中取得了不错的成绩：2021年企业创造的2.5亿美元出口销售额中，有80%以上来自“一带一路”国家和地区，企业已连续15年实现15%至20%的销售额增长。

与李兴江专注于“丝”的生产不同，黄勇则将主要精力放在“布”的加工与经销上。2017年，他在印度尼西亚投资建设了一个印染企业，企业近年来毛利润都在30%以上。不少客户评价，黄勇这个“走出去”的企业生产的产品性价比高。

与企业家们的感受相比，柯桥区商务局提供的一组数据，则更直观地印证了当地在对“一带一路”贸易中的后劲与优势：2022年前三季度，柯桥外贸出口额为966.7亿元，同比增长25.9%；其中对“一带一路”沿线国家和地区出口额562.23亿元，同比增长28.2%。

柯桥纺织产品为何能走俏“一带一路”？在浙江省印染行业协会会长李传海看来，这首先与当地企业家敢闯敢拼的品质密不可分。“靠着历尽千辛万苦、说尽千言万语、走遍千山万水、想尽千方百计的‘四千精神’，柯桥纺织人每一步都走得很扎实。”李传海说。

和不少同行一样，黄勇是个“坐不住”的人，他每年都要争取去10个以上的国家拜访客户，商贸脚步遍及世界各个角落。尽管受疫情影响，但今年秋季他仍寻找机会前往土耳其等国家走访，了解一线市场行情。

“在柯桥纺织业界，大家有一个共识：要实现‘布’满全球的目标，企业家就要首先做到‘步’满全球。”黄勇说。

其次，当地政府在帮助企业“出海”的政策设计上开动脑筋。柯桥区贸促会专职副会长吴萍介绍，今年当地打造了“外贸共享客厅”，吸引外贸相关服务主体入驻，纵向打通政企交流通道，横向对接市场和企业需求，引导企业探索更多外贸发展新模式，把助企服务延伸到“最后一米”。

“2022年，柯桥及时做好惠企政策兑现工作，惠及企业4157家次，实现了信息资源‘一网发布’、奖补申请‘一网受理’，确保企业应享尽享政策红利。”柯桥区商务局局长沈琴梅说。

柯桥区委书记陈豪表示，柯桥每年举办世界布商大会，助力企业攀登全球纺织产业链上游，在缅甸、菲律宾、印尼等地举行自办展，在美国、法国、意大利等地的知名展会中设立“绍兴柯桥馆”，紧跟国际潮流，让企业“出海”更加行稳致远。

亨世行服装设计有限公司总经理唐建祥在柯桥从事了30年女装面料贸易生意，现在，他决心创立属于自己的男装品牌。“我们这些在柯桥靠面料发家致富的人，心里总有一种‘情结’，那就是要努力把自己手上的‘一匹布’，织成享誉全球的‘中国衣’。”唐建祥说。

(责编：王震、陈键)

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